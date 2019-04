"Lätt att hamna i underläge"

Boken, som ger praktisk handledning i ordval, meningsbyggnad och disposition, riktar sig till bolagsjurister, advokater och revisorer och andra som arbetar med juridik på engelska.

Den första upplagan kom redan 1995 och har blivit Carl Svernlövs "bestseller”. Fröet till boken såddes när han läste en kurs i Legal Writing på University of Minnesota 1987 och insåg att den svenska juristutbildningen helt saknade motsvarighet. När Carl Svernlöv sedan inledde sin juridiska karriär på Baker McKenzie i New York hade han stor nytta av det han hade lärt sig på kursen. Det hade han även när han flyttade tillbaka till Sverige 1993.

Behöver svenska jurister bli bättre på juridisk affärsengelska?

– I USA och England finns hyllmeter om juridisk engelska och legal writing. Behovet är dock lika stort för jurister i Sverige som jobbar på engelska och ingen juristutbildning i Sverige har några obligatoriska kurser i juridisk engelska.

Carl Svernlöv upplever att svenskar generellt sett är duktiga på engelska, men säger att det är stor skillnad på att obehindrat kunna röra sig i sociala sammanhang på engelska och att kunna arbeta med engelska som arbetsspråk.

– Det brukar ta åtminstone ett till två år innan de unga jurister vi anställer på Baker McKenzie skriver riktigt bra juridisk engelska.

Upplever du att samtal på engelska leder till mindre smidiga förhandlingar eller att den svenskspråkiga förhandlaren blir underlägsen på grund av språkbrister?

– Det beror på. I allmänhet brukar svenska affärsjurister klara sig bra på engelska, men det är klart att i förhandlingar med en slipad amerikansk eller engelsk advokat kan man hamna i underläge.

Vilka vanliga misstag gör svenskar när de pratar engelska?

– De tre vanligaste felen som svenskar brukar göra är felaktig verbform, särskilt om det är många ord mellan subjekt och predikat, tokig meningsbyggnad som "the by the buyer approved form" och olika syftningsfel. En personlig favorit är ”On behalf of [NN], please find enclosed the documents you requested”. Innebörden blir då att mottagaren uppmuntras motta någonting för uppdragsgivarens, NN:s, räkning! Genom att skriva om meningen med rak ordföljd och ett aktivt verb försvinner problemet: ”On behalf of [NN], I enclose the documents you requested”.

Om du ska ge råd till yngre jurister som vill bli bra på juridisk engelska, vad skulle du säga då?

– För det första skulle jag uppmuntra till att ta chansen att åka på ett utbytesår eller ta en master i ett engelskspråkigt land efter avslutade studier. Jag har haft oerhört stor glädje och nytta av min tid i Minnesota och på Harvard Law School. Jag vill även uppmuntra till att läsa mycket på engelska, såväl skön- som facklitteratur, för att bygga upp ett bra ordförråd.