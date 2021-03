Lannebo rekryterar Per Trygg från SEB

Per Trygg är i dag ansvarig förvaltare för fonderna SEB Sverigefond Småbolag C/R, SEB Sverigefond Småbolag samt SEB Fastighetsfond Norden och har flera gånger prisats för fondernas starka förvaltningsresultat. Per Trygg är ansvarig för SEB:s svenska och nordiska småbolagsförvaltning och är även övergripande chef för aktieförvaltningen inom SEB Investment Management. Det framgår av ett pressmeddelande.



Hos Lannebo kommer Per Trygg att vara huvudförvaltare för Lannebo Småbolag Select och ingå i förvaltningsteamet till Lannebo Småbolag.



I samband med att Per Trygg tillträder i sommar kommer Mats Gustafsson, i dag ansvarig förvaltare för Lannebo Småbolag Select, att helt fokusera på rollen som ansvarig för Lannebos ägarfrågor och även arbeta övergripande med Lannebos hållbarhetsarbete.

