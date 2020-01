Lannebo Fonder under 5 procent i flera bolag

Av flaggningsmeddelanden till Finansinspektionen framgår att Lannebo har gått under 5 procent av rösterna i Rejlers, Midsona, Malmbergs och Bergman & Beving samt under 5 procent av kapitalet i Addnode och Lagercrantz. Lannebo flaggar även för att ha minskat till under 10 procent av kapital och röster i Nederman och Bulten, samt till under 10 procent av kapitalet i BTS. Det skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Annons