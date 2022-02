Lånet som räddade Kenneths verksamhet när bankerna vägrade hjälpa

När Kenneth Jones framgångsrika food truck-koncept behövde ett lån för att hålla sig flytande under vintern fick han kalla handen av storbankerna. Istället hittade han Qred – och bara några dagar senare hade han beloppet han behövde på kontot. När Kenneth “Kenny” Jones flyttade till Sverige för kärlekens skull märkte han snabbt att det fanns något både han, och hela Sverige, saknade – nämligen ett riktigt bra burritoställe. Som en amerikan uppvuxen i Florida, med en bakgrund inom krogbranschen i New York och med en stor kärlek till sydamerikansk streetfood, insåg Kenny att han själv var den bäst lämpade att lansera Sveriges första, riktiga street-burrito.

Det var så idén till The Good Gringo föddes. Ett äkta burritohak där allt från såsen till toppingen lagades från grunden, varje dag. Vägen till drömmen visade sig dock vara minst sagt krånglig, men efter månader av slit med svensk byråkrati fick Kenny, i maj 2015, tillstånd att öppna en food truck. Specialitet? Burritos såklart! Och timingen kunde inte varit bättre. Intresset för streetfood hade nyss exploderat i Sverige.

– Jag visste att vi hade en bra produkt och att om vi bara fick folk att prova den skulle allt lyfta, berättar Kenny. Och så blev det också.

The Good Gringo gjorde succé på gatorna sommaren 2015, och åren efter fortsatte framgångssagan. År 2017 öppnade Kenny äntligen The Good Gringos första, fysiska restaurang, men under vintern samma år blev det tydligt att intäkterna från food trucken inte riktigt räckte till.

– Den svenska food truck-säsongen är begränsad till sommarhalvåret. Under de kallare månaderna sjunker inkomsterna och kassaflödet är väldigt ojämnt, berättar Kenny.

Lånet som räddade allt

Som så många andra vände han sig till de klassiska storbankerna för att ta ett lån som kunde hålla företaget flytande till sommaren, men processen visade sig vara både opersonlig, långsam och slutade med avslag. Så Kenny tog saken i egna händer och efter en enkel sökning hittade han Qred, som specialiserar sig på lån för småföretagare till fasta månadskostnader.

– Jag ringde en av grundarna, Jason Francis, och drog min affärsplan. Jag berättade om min vision för The Good Gringo och läget bolaget var i just då. Jason, vars familj drivit restaurang i Chicago i generationer, förstod mig.

Efter att ha lämnat in sin ansökan snabbade Qreds algoritmbaserade bedömning upp processen till godkännande rejält genom att samla in data från hundratals källor. Allt från betyg och omdömen online till omsättning och betalningsanmärkningar. Redan samma dag som Kenny ansökt stod det klart för Qreds handläggare att The Good Gringo var mer än lämpad att bli godkänt för ett lån – även om storbankerna inte trott det.

– Qred hörde av sig efter en dag och kom med ett låneförslag. Det kändes som en fair deal, säger Kenny.

Det visade sig att Qred hade rätt! Idag har The Good Gringo tre restauranger, och kör food truck på somrarna. Företaget har tolv anställda från alla världens hörn och menyn utökas stadigt med fler street food-klassiker som Sverige saknar.

– Jag vill öppna två restauranger om året och samtidigt bredda menyn med mer mexikansk streetfood. I Stockholm bör vi kunna etablera 4-5 stora restauranger, sedan kommer vi att kika på städer som Malmö, Göteborg och Uppsala. Om 5-10 år ska Good Gringo ha en årlig inkomst på 70-100 miljoner kronor. Det är mitt mål, avslutar Kenny.