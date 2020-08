Lägre hyresintäkter pressar Lundbergs

Minusresultatet på 163 miljoner kronor kan ställas mot en vinst efter finansiella poster på 8 471 miljoner kronor under motsvarande kvartal förra året.

– Covid-19-pandemin har påverkat omsättningen främst via lägre hyresintäkter och kraftigt minskad efterfrågan på papper. Resultatet har därutöver påverkats av värdenedgång på fastigheter i främst Hufvudstaden och börsnoterade aktier vilket påverkat resultatandelen i Industrivärden negativt, skriver bolaget.

Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni till 90,3 miljarder kronor, eller 364 kronor per aktie. Vid årsskiftet var substansvärdet 388 kronor per aktie, medan substansvärdet den 25 augusti i år låg på 397 kronor per aktie.

Koncernens nettoomsättning uppgick under halvåret till 10 112 miljoner kronor, att jämföra med 11 387 miljoner kronor under motsvarande period förra året. Under perioden har utdelningar erhållits med sammanlagt 369 miljoner kronor, jämfört med 1 823 miljoner kronor under förra året.

Under kvartalet investerade moderbolaget totalt 683 miljoner kronor i aktier, varav 583 miljoner kronor i Industrivärden och 100 miljoner kronor i Skanska. I juli, alltså efter kvartalets utgång, har Lundbergs investerat 86 miljoner kronor i Handelsbanken och 92 miljoner kronor i Skanska.

I tillgångsportföljen finns den helägda rörelsen Lundbergs Fastigheter, de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen liksom intressebolagen Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

I fastighetsrörelsen har Lundbergs investerat 443 miljoner kronor . Överenskommelser om hyresrabatter på cirka 14 miljoner kronor har påverkat resultatet under perioden.