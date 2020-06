”Kurt Hellströms gamla badkarskurva känns relevant”

Allt fler talar nu om en V-formad återkomst för ekonomin efter vintern-vårens coronakris. Regeringar världen över har satt in massiva stimulanser, senast i onsdags kom ett nytt tyskt jättepaket på 130 mijarder euro. Samtidigt växer den kinesiska tjänstesektorn igen.

Mats Qviberg, ordförande och grundare, Öresund:

Börsens fall under februari-mars var det snabbaste sedan åtminstone börskraschen 1929. Men sedan botten den 23 mars har den vänt upp och börjar nu likna ett V. Vad kan du säga om återhämtningen?

– Vi har befunnit oss i en helt administrativ recension. Det är statsmakter som har bestämt att näringslivet skall stänga ned och att medborgare skall hålla sig inomhus, vilket i sin tur har gjort att de inte har kunnat konsumera. Denna chock har staten med viss framgång försökt parera genom att lansera massiva stimulans- och stödpaket. En sådan finanspolitik har jag aldrig tidigare upplevt. Centralbankerna har dessutom hjälpt till med en minst sagt generös penningpolitik.

– Vad som är verklig underliggande återhämtning och vad som är en reaktion på åtgärdsprogrammen är helt omöjligt att säga i dag, men det finns en stor sannolikhet att läget är just så illa som arbetslöshetssiffrorna visar. Är det så riskerar konsekvenserna att vara kvar under en lång tid. Jag har svårt att se att arbetsmarknaden kan gå från 0-100 när permiteringsstöden dras tillbaka. Så med en till 60-70 procent konsumentdriven världsekonomi är risken stor att vi går ur askan in i elden och att vi går från en administrativ recension till en regelrätt recession. Det är tveksamt att börsen tagit höjd för detta.

Vad talar för en andra våg och att det vi ser nu snarare är ett U eller till och med ett W?

– Jag kan inte uttala mig om en andra våg då jag till skillnad från de flesta andra inte är epidemiolog. Men efter den här typen av chock så har jag svårt att se en U-formad återhämtning då världens ekonomier är som ett sammantvinnat rep. Titta på Kinas inköpschefsindex, först var det fritt fall och sedan dess har det varit jubel och klang för att dessa ligger runt 50 igen. Det betyder att ekonomin har gått från att drastiskt kontraktera till att istället guppa sidledes. Jag tycker Ericsons tidigare vd Kurt Hellströms gamla badkarskurva känns relevant.

Förutom börsen kommer också många andra signaler på att vi närmar oss en normalisering. Konkurserna minskar, resorna med kollektivtrafiken ökar, allt fler människor syns på stan som beter sig som innan krisen. Vilken är din bild av läget?

– Ja, med tanke på att börsen nästan har tagit tillbaka i hela tappet så vore det ju förskräckligt om vi inte såg en normalisering den är ju diskonterad och klar. Världsekonomin kan inte komma tillbaka till före krisen. Men för att försvara dagens aktiekurser måste den det.

Hur agerar du själv just nu?

– Bara för att jag säger att börsen är dyr så betyder inte det att jag springer och säljer i panik, utan snarare att jag är lite mer försiktig med vad jag köper, det är en viktigt poäng. Visst finns sämre och bättre tillfällen att köpa aktier på, men på det stora hela skall man köpa bra aktier och hålla dem långsiktigt. Det blir sällan bra att försöka hitta toppar och bottnar.

Har du något i övrigt att tillägga?

– Nu njuter jag av en underbar försommar på landet. Kemad och klar från corona så alla vill leka med mig.

Börsen står högre än för ett år sedan.

Kristin Gejrot, investeringsspecialist på SEB Investment Management:

Börsens fall under februari-mars var det snabbaste sedan åtminstone börskraschen 1929. Men sedan botten den 23 mars har den vänt upp och börjar nu likna ett V. Vad kan du säga om återhämtningen?

– Ja, det gick ju väldigt snabbt ner med fall på över 30 procent. Nu är mer än halva nedgången återhämtad och börsen står högre än för ett år sedan. Fallet var såklart relaterat till ovissheten kring smittspridningen och effekterna på ekonomin, medan återhämtningen mycket kan förklaras av de starka åtgärderna från centralbanker och regeringar. Säkerligen var det även många som balanserade upp portföljer och därmed köpte tillbaka stora mängder aktier.

Vad talar för en andra våg och att det vi ser nu snarare är ett U eller till och med ett W?

– Ett tilltagande av smittspridningen som skulle medföra nya begränsningar och en ”störning” av den ekonomiska återhämtningen är vårt huvudsakliga riskscenario. Även svagare makrodata eller att den kommande rapportsäsongen blir betydligt sämre än förväntat. Mycket ligger redan i förväntningarna, men med många framåtblickande nyckeltal – som 12M FPE (12 månaders framåtblickande P/E-tal, red:sanmärkning) – på höga nivåer kan börserna bli känsligare mot sämre data och besvikelser.

Förutom börsen kommer också många andra signaler på att vi närmar oss en normalisering. Konkurserna minskar, resorna med kollektivtrafiken ökar, allt fler människor syns på stan som beter sig som innan krisen. Vilken är din bild av läget?

– Ur ett ekonomiskt perspektiv så finns det vissa globala indikatorer som bekräftar detta, med exempelvis stigande inköpschefsindex i Kina och högt sparande i flera länder, vilket kan tala för starkare konsumtion under det tredje kvartalet. Vi tror dock att det är en bit kvar till normalläge – folk har respekt för infektionsrisken och många håller sig fortfarande hemma. En tydlig bild är att vi har ett annat konsumtionsmönster än tidigare; fler handlar och reser på hemmaplan, digitala handeln ökar, och det är fler som gör utomhusaktiviteter och fixar i trädgården.

Hur agerar du själv just nu?

– Jag håller mig till min investeringsfilosofi och agerar inte så mycket på kortsiktiga rörelser eller nyheter som inte har betydande relevans.

Har du något i övrigt att tillägga?

– Jag tror det blir viktigt att försöka se till helheten av alla effekter från denna krisen. Att smittan hålls under kontroll är viktigt, men även andra mänskliga effekter på grund av isoleringar och bortfall av inkomst. Effekter som kan komma att påverka företagens lönsamhet både utifrån ett konsumtionsperspektiv, men även utifrån ett välmående- och effektivitetsperspektiv.

En väldig överreaktion på världens marknader.

Sebastian Hallenius, fondförvaltare på Länsförsäkringar:

Börsens fall under februari-mars var det snabbaste sedan åtminstone börskraschen 1929. Men sedan botten den 23 mars har den vänt upp och börjar nu likna ett V. Vad kan du säga om återhämtningen?

– Med facit halvvägs i hand ser det nu ut att vara en väldig överreaktion på världens marknader. Om det blir ett V eller U saknas dock svaret på men L:et (lång lågkonjunktur) verkar just nu vara avskrivet. Det är nog främst tack vare de kraftfulla och snabba handlingar som stater och dess centralbanker vidtagit i denna kris.

Vad talar för en andra våg och att det vi ser nu snarare är ett U eller till och med ett W?

– Det verkar vara relativ troligt att vi kommer att se en andra våg. Om så blir fallet är det också troligt att varken marknaden eller stater kommer agera på samma sätt som under våren. Alltså kan det komma att bli volatilit om/när det blir en andra våg men jag ser det inte som särskilt troligt att det leder till ännu ett likviditetsevent som det vi såg i mars.

Förutom börsen kommer också många andra signaler på att vi närmar oss en normalisering. Konkurserna minskar, resorna med kollektivtrafiken ökar, allt fler människor syns på stan som beter sig som innan krisen. Vilken är din bild av läget?

– Att vi börjar se ljuset i tunneln för pandemin samtidigt som vi nu också inser att de stimulanser som skjutits till kommer att vara betydligt längre, då de främst är till för att hjälpa arbetslösheten att komma tillbaks till den nivån vi hade innan coronautbrottet, vilket kommer att ta tid.

Hur agerar du själv just nu?

– Vi såg stora värden i kreditobligationer i början på april då konkurrsriskerna som prisades in var väldigt oproportionerlig mot vad vi historiskt har sett (inklusive finanskrisen 2008). I slutet på maj har vi också överviktat aktier då de generella coronarelaterade effekterna på företagens vinster börjar ses som en one-off samtidigt som vi har ekonomiska stimulanser som kommer att stanna länge.