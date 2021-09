Krypto-malware tog över ransomware första halvåret

Trend Micro blockerade hela 40,9 miljarder e-posthot, skadliga filer och URL:er världen över under första halvan av 2021, vilket är en ökning med 47 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Det framgår av Trend Micros sammanfattande halvårsrapport "Attacks from All Angles: 2021 Midyear Security Roundup".

Bank- och finanssektorn särskilt utsatt

Kidnappningsprogram, så kallade ransomware, var ett framträdande hot under första halvåret, inte minst inom bank- och finanssektorn. Trend Micro noterade inom just denna sektor en ökning av ransomware-attacker på hela 1 318 procent det första halvåret av 2021, jämfört med samma period föregående år.

En granskning av 16 olika Ransom-as-a-service-leverantörer (RaaS) som Trend Micro genomfört visar att vissa utpressare håller fast vid terabytes med stulen data online i över ett år och hotar att läcka ut ökande mängder data över tid. Den data lagras ibland på dolda servrar på Tor men även i vissa fall på den offentliga webben.

Trend Micros data visar samtidigt att antalet ransomware-hot minskade till 7,3 miljoner under första halvåret 2021, vilket är närmare en halvering jämfört med motsvarande period 2020.

Källa: Trend Micro

Flera olika faktorer tros ligga bakom minskningen: den ena handlar om att ransomware-kriminella i högre grad riktar sig mot större mål med mer sofistikerade attacker, den andra om att företag blivit bättre på att upptäckta ransonware-hot. WannaCry och Locky utgjorde huvuddelen av ransomware-hoten under första halvåret 2021, oförändrat jämfört med första halvåret 2020.

Sverige som helhet hamnade dessutom på femte platsen vad gäller antalet blockerade attacker mot routrar, efter Japan, USA, Kina och Kanada.

Krypto-malware numera störst

Källa: Trend Micro

Sett till antalet upptäckta malware har Wannacry-familjen toppat hotlistan i flera år. Men under första halvåret har kryto-malware tagit över topppositionen, enligt Trend Micro. Krypto-miners som upptäcktes oftast under första halvåret var MalXMR, Coinminer och ToolXMR.

Källa: Trend Micro