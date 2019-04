Tullunionen den stora knäckfrågan

Theresa May har ägnat två år sedan hon lämnade in skilsmässopappren till att förhandla med EU och räknade iskallt med att hon skulle få tillräckligt stöd för sitt skilsmässoavtal med EU i det brittiska parlamentet. Hon hotade med en hård brexit, men motståndarna vek inte ner sig och gav inte efter för hotet. Ännu en gång tvingades hon på sina bara knän be EU:s ledare om en förlängning.

Att Theresa May överlevt politiskt är ett stort mirakel.

Labourledaren Jeremy Corbyn sitter nu i förarsätet. Han kan diktera villkoren för innehållet i den deal om brexit, som May måste gå med på för att få igenom skilsmässoavtalet i underhuset. Och det är bråttom. Lagstiftningen om brexit, ”the Withdrawal Agreement Bill”, behöver vara genomklubbad och klar senast den 22 maj, om inte britterna ska tvingas genomföra Europaparlamentsval den 23 maj, vilket May vill undvika.

Den stora knäckfrågan i de kommande förhandlingarna är frågan om Storbritannien ska fortsätta vara en del av EU:s tullunion. Labourpartiet är djupt splittrat om brexit, men är för en mjukare brexit och deltagande i tullunionen. Det är något som får Theresa May att se rött. Att vara kvar i den begränsar Storbritanniens möjligheter att teckna frihandelsavtal med andra länder. Vilket ju var ett tungt argument för att lämna EU.

Så även om May och Corbyn kokar ihop en politisk kompromiss om ”tulllunion-light” som båda parter kan leva med, så är frågan hur EU-sidan kommer reagera på ännu ett ”fluff-fluff-förslag”, som går ut på att kunna äta kakan och ha det kvar.

Corbyn kommer förstås att utnyttja läget och sälja sitt stöd mycket dyrt. För egentligen har han inget som helst intresse att sträcka ut en hjälpande hand till May. Hans drivkraft är att själv bli premiärminister och ta över regeringsmakten. Det talar därför för att förhandlingarna kommer att kollapsa de närmaste veckorna. Corbyn kommer under våren att utnyttja varje läge han får att tvinga May att avgå och utlysa nyval.

Theresa May har ju redan lovat att inte ställa upp i nästa parlamentsval som partiledare och det räddade henne från att tvingas avgå i december då det var en misstroendeomröstning bland Tories parlamentsledamöter. Men frågan är om hon överlever fram till nästa val i maj 2022. Det är viktiga lokalval redan den 2 maj, och nästa riktigt stora prövning är Tories partikongress i oktober. Boris Johnson och de andra kandidaterna lurar i vassen beredda att starta sina kampanjer.

Rickard Ydrenäs

Brexit-expert, grundare av kommunikationsbyrån Ydrenas Communications, Brexitpodden och Tullpodden.