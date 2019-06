Statistiken bygger upp magkänslan

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

När jag började i det här yrket i början av 90-talet hade man ingen aning om vad läsarna tyckte om att läsa eller exakt när de läste artiklarna. Vi tyckte säkert inte så då – men det mesta byggde på en fluffig magkänsla eller ett statistiskt sett ofullständigt beslutsunderlag.

25 år senare har mediebranschen förändrats i grunden. Det var verkligen inte bättre förr. Vi kan i Realtid (förlåt!) se exakt vad ni läser på sajten. Om ni läser på dator, telefon eller padda. Var i världen ni är, vilka sökord ni använder och mycket mer.

Att följa webbtrafiken i Google Analytics är rätt kul och definitivt fascinerande. Som redaktör ser man också vad som fungerar och vilka artiklar som kanske behöver en ny vinkel, bild eller rubrik. Det blir också oerhört tydligt vilka ämnen ni läsare gillar och vad vi borde skriva mer om. Faktum är att magkänslan för vad som fungerar blir bättre av att man varje dag detaljstuderar statistiken (sedan handlar journalistik inte om att alltid ge publiken vad den vill ha).

Realtids läsare gillar nyheter och kvalificerade analyser och fördjupningar.

Den här veckan är det tre artiklar som har stuckit ut när jag studerat statistiken.

Allra bäst – närmast osannolikt bra – har den debattartikeln om den #svagakronan gått. Man kan kanske tycka eller tro att det eventuellt någon gång skulle kunna infinna sig någon mättnad när det gäller att läsa om de låga räntan , svaga kronan och Riksbanken. Men någon sådan avmattning verkar vara avlägsen.

Läs docenten i nationalekonomi Christos Papahristodoulous debattartikel om den svaga kronan.

En annan stor story inom ekonomijournalistiken i veckan handlar om batterifabriken Northvolt i Skellefteå och dess nya investerare. Realtids reporter Sara Johansson kunde avslöja att investmentbanken Goldman Sachs var en av nya ägarna. Den fick staplarna att slå i taket på tisdag förmiddag. Ett riktigt scoop.

Och Margaret von Platens starka intervju med Nordic Capitals COO Klas Tikkanen har legat högt i statistiken under hela veckan. En fascinerande historia som måste läsas.

***

Realtids krönikör Claes Folkmar är i form. Den här veckan har han bland annat analyserat det svenska pensionssystemet och hur det egentligen fungerar med kapitalförsäkringar för onoterade bolag.

Han har dessutom en egen syn på hur Kinnevik agerade när de valde att avbryta försäljningen av Millicom.

***

***

Billions stängde i veckan den briljanta fjärde säsongen. Jag gissar att stora delar av finansbranschen delar min känsla av tomhet. Vi får hanka oss fram till det (väldigt roliga) substitutet Silicon Valley är tillbaka.

***

Krönikör Per Lindvall spekulerar i att en eventuell techkrasch kan bli värre än vi tror. Intressant, vi som är gamla nog för den förra IT-kraschen minns att det var rätt brutalt.

But this time it's different?

***

Vi håller alla tummar i världen för dig Camilla.

***

I söndagens karriärintervju möter du Swedbanks veteran Olof Manner, som faktiskt en gång räddade livet på Realtids reporter Olof Swahnberg. Nu möts duon igen – missa inte.

***

Trevlig helg!