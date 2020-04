Olika illa för hotell- och reseföretagen

Det var en sargad trio som släppte sina kvartalsresultat på onsdagen, där flygbolaget Finnair tappat 38 procent av börsvärdet sedan årsskiftet, hotellbolaget Scandic 62 procent och hotell- och fastighetsbolaget Pandox 55 procent. Alla tre aktierna föll ytterligare på rapporterna, där Finnair fick rejält med stryk.

Som väntat dök resultaten brant för alla i mars, och alla väntar sig ett riktigt uselt andra kvartal. Det är sektorer som ligger i absolut framkant att drabbas av det finansiella elände som nu slår hårt mot världens ekonomi. Två av bolagen, Finnair och Scandic, tvingas be om miljardtillskott i form av nyemissioner.

För Finnair ser det ungefär lika dystert ut som vad de andra två stora nordiska flygbolagen, SAS och Norwegian, visade upp på tisdagen. Eller för den delen norskägda Bra, som också är väldigt illa ute.

Tillsammans med charter och kryssningar är reguljärflyg en av de delar av resesektorn som drabbas allra hårdast.

Finnairs resultat dök som väntat kraftigt. Prognosen är att verksamheten kommer att vara minimal under det andra kvartalet. Sedan spår bolaget en stegvis återhämtning från och med juni, där takten dock är svår att förutspå. Trots att kostnaderna sänkts kraftigt förlorar bolaget över 20 miljoner kronor om dagen, och helåret förväntas bli riktigt dåligt.

Bolaget planerar nu att ställa ut teckningsrätter till ett värde av 500 miljoner euro, vilket är mer än Finnair i dag värderas till på aktiemarknaden. Det följer med andra ord väl i linje med Norwegians planer på att omvandla massiva skulder till aktier och sedan göra en nyemission, och talet från Jacob Wallenberg, som representerar SAS största privata ägare, att regeringarna i Sverige och Danmark måste ta initiativ till en rejäl nyemission. Den finska staten, som kontrollerar Finnair med en ägarandel på 60 procent, kommer att delta i det planerade penningtillskottet.

I Tyskland har Lufthansas ledning kommit med det något besynnerliga uttalandet att bolaget hellre går i konkurs än låter staten få för stort inflytande vid ett kapitaltillskott. Även om Tyskland är en stor marknad så tyder det mer på arrogant maktspel än en acceptans av verkliga förhållanden.

Precis som bland annat Wallenberg säger så är fungerande flyg en del av ett lands infrastruktur, som i ett läge som detta kan kräva statligt ägande för att fungera. Där skiljer sig reguljärflyg trots allt från charter och kryssningar. Och det går knappast att hoppas på att riskkapital ska flöda in i sektorn.

Även Scandic vill ha in friska pengar. Hotellbolagets styrelse har beslutat om en nyemission på 1,75 miljarder kronor. Företaget har också avtalat om en kreditfacilitet på 1,15 miljarder kronor med DNB, Handelsbanken och Nordea. Scandic har enligt uppgift till Realtid under senare tid även haft bra förhandlingar med flera av sina fastighetsägare.

Scandic skriver i pressmeddelandet att ”finansieringen om cirka 2,9 miljarder kronor beräknas ge en betydande likviditetsbuffert även i ett pessimistiskt återhämtningsscenario och efter regleringar av uppskjutna hyresbetalningar. Detta betyder att likviditeten, med god marginal, är säkrad fram till slutet av 2021.”

Storägarna Stena Sessan, AMF och Formica Capital, som också är kopplat till Stena-sfären, har åtagit sig att teckna motsvarande sina 41,6 procent av den föreslagna nyemissionen. AMF är dessutom berett att investera upp till ytterligare 500 miljoner kronor i emissionen, och Swedbank Robur tänker teckna motsvarande sina 5,7 procent. Därutöver är DNB och Goldman Sachs så kallade underwriters och garanterar ett belopp som motsvarar det som inte de tre storägarna åtagit sig att teckna.

Både emission och de nya krediterna förefaller med andra ord vara väl förankrade.

I en genomgång i måndagens Dagens industri hamnade Scandic sämst under coronakrisen av de bolag som riskkapitalbolag fört till börsen de senaste tio åren. Och då har riskkapitalbolagen gått klart sämre än börsens snitt under krisen, vilket bland annat förklaras med att de haft högre belåning och därmed varit mer riskutsatta. När EQT satte Scandic på börsen 2015 blev det årets sämsta notering.

Mest positiv framtidssyn i dagens trio i rese- och besökssektorn har hotell- och fastighetsbolaget Pandox. Stundtals gränsar Kristianstadsonen och vd Anders Nissen snarast till att vara på vad som på skånska benämns ”kagig”, eller på riskssvenska kaxig, när han talar om den krisdrabbade koncernens framtid.

Året har visserligen utvecklats på ett helt annat sätt än när Nissen i mitten på februari i Realtid talade om företagets M&A-strategi under de 25 år som gått sedan bolaget grundades som en avknoppning från Securum. Under den korta tid som förflutit sedan intervjun har det snarast öppnat sig ett svart hål under branschens fötter.

Det som skiljer sig åt mellan de olika delarna av sektorn är hur djupt hålet är, och hur lång tid det väntas ta att komma tillbaka. Inom det internationella flyget talar allt fler om att det kommer att ta minst några år. Delar av flyget väntas inte alls komma tillbaka som vi vant oss att se det under senare år.

Stora delar av de internationella sport- och mötesevenemangen väntas också ha en lång väg tillbaka. Mer lokalt och nationellt resande beräknas däremot till och med kunna få en bra sommar i exempelvis Sverige. För Pandox del innebär detta att delar av verksamheten kommer tillbaka betydligt snabbare än andra.

Anders Nissen säger nu att det är några saker som gör att bolaget klarar den nuvarande situationen bättre än en del andra. Likviditeten är god, med 4,3 miljarder kronor i likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter. Kostnaderna har sänkts väsentligt, och uppges vara i balans med intäkterna i form av minimihyror och fasta hyror. Samarbetet med hotelloperatörerna sägs fungera bra, men i några fall har Pandox också tagit över driften av hotell under april. Samarbetet med bankerna uppges också göra att Pandox har situationen under kontroll. Enligt Anders Nissen finns det även en vana vid att hantera kriser i organisationen. Och någon nyemission, som hos de andra två rapportörerna på onsdagen, ska det inte vara tal om.

På börsen har i vart fall alla tre fått väldigt mycket stryk i år, och förtroendet är för tillfället lågt. Risken för nya bakslag ska definitivt inte underskattas. Men förutsättningarna för en vändning skiljer sig åt. Tillgången till starka ägare är bara en sådan förutsättning, men en viktig sådan.