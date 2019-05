Hur kommer vi att se på #svagakronan om 20 år?

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Realtid har under gångna veckan fokuserat på att vrida och vända på den fråga som allt mer kommit att hamna i både finansbranschens och hela Sveriges centrum – den svaga kursen på kronan. Vi har under den gångna veckan publicerat ett 20-tal artiklar, vi har nu samlat alla här på Realtids startsida och under hashtagen #svagakronan.

Det som slår mig när jag läser alla kunniga experter i ämnet är att jag undrar hur vi kommer att se tillbaka på dagens ekonomiska politik, ränta och valuta om 10-20 år. Kanske på samma sätt som vi idag ser tillbaka på IT-haussen kring millennieskiftet? Hur kunde vi vara så naiva, hur var det möjligt att vi inte såg hur skadligt det var att hålla räntan så låg så länge? Varför gjorde vi inte något, det var ju länge tydligt att vi var på väg mot avgrunden.

Eller också hyllar vi Stefan Ingves som ett geni som vågade hålla fast vid inflationsmålet på 2 procent, trots att många experter och journalister under en period tyckte att han var helt fel ute. Han hade ryggrad att stå pall.

Jag tror Stefan Ingves jobb är bland det svåraste man kan ge sig på. Jag tror att lösningen på att Sverige ska få en starkare valuta bygger på att politikerna inser vidden av problemet och klarar att fatta beslut.

Det blåser väl inte såna vindar just nu i opinionen – men kanske borde Sverige ansluta sig till euron?

Till sist: Ett stort tack till alla skribenter och experter som tagit er tid att skapa #svagakronan!

Det är inte bara Realtid som har gjort en special om den #svagakronan. Även Sveriges Radios Ekonomiekot Extra ägnar en stor del av veckans program åt ämnet. Guldstjärna för ljudillustrationen med Tom Pettys klassiker ”Free Fallin’”.

Veckans roligaste mailsvar kommer från Richard Friberg, professor på Handelshögskolan i Stockholm, som fick frågan om han ville skriva om #svagakronan

”Tack för förfrågan. Är gift med finansministern så brukar tyvärr hålla mig borta från ämnen som relaterar nära till svensk ekonomisk politik.”

Det låter klokt.

Handelsbanken är troligen den av storbankerna med starkast intern kultur. Jag hur genom åren mött många människor som varit oerhört stolta över att arbeta på just Handelsbanken. Man har varit stolt över affärsmodellen med ordning och reda, att man har haft en stark förankring med sina många lokalkontor ute i landet. Där har man lånat ut pengar enligt ”kyrktornsprincipen”, de entreprenörer vars lokaler man har kunnat se från ortens kyrktorn har varit lämpliga att låna ut pengar till. Sträcker man sig längre är det inte lika enkelt att lita på folk.

Men allra mest stolt har man nog varit över det interna vinstdelningssystemet Oktogonen, som omfattat alla anställa. Med tiden har de som varit anställda en längre tid fått se sina aktier i Handelsbanken bli värda många miljoner kronor. Just Oktogonen har varit starkt bidragande till att skapa stolthet och samhörighet på Handelsbanken.

Vad händer då med kulturen på Handelsbanken när ledningen inte vill ge Oktogonen nya pengar?

Det avslöjade Realtids reporter Olof Swahnberg. Läs mer här >>

Det finns ett uppenbart missnöje och besvikelse bland många av medarbetarna på Handelsbanken. Men är det lojaliteten med arbetsgivaren – eller en tystnadskultur – som har gjort att besvikelsen hållits inom hemmets väggar?

Kanske är den tidigare så starka lojaliteten med arbetsgivaren på väg att krackelera?

Ett stalltips som en liten näktergal viskade i mitt öra att det kan bli så att ledningen ger extra mycket pengar till Oktogonen nästa gång.

Det kan nog vara en bra idé om banken vill behålla de anställdas lojalitet.

Eller så är de kommande tiderna med strukturell förändring av affärsmodellen så kraftig att banken och dess ledning måste hitta något nytt att samlas kring?

Nu tycks förändringens vindar blåsa över Handelsbanken. I torsdags aviserade banken att man drar sig ur Baltikum.

Strax efteråt kom nyheten att Pål Bergström blir ny chef för Handelsbanken Capital Markets.

Realtids krönikör Per Lindvall tycker sig se ett svårt uppdrag med stor potential för Pål Bergström.

Jag lyssnar mycket på poddar. En som jag inte riktigt fastnat för förr men nu tycker har varit riktigt bra på slutet är Macro Voices. Ger fin förståelse för Trump-USA-Kina-Handelskrigs-dynamiken. I den mån den konflikten och dess egentliga drivkrafter – på båda sidor – överhuvudtaget går att förstå.

Trevlig helg!

