Het debatt om branschens eviga fråga

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

En av finansbranschens eviga frågor är om index- eller aktiv förvaltning av fonder är bäst. Enligt vad jag har förstått visar forskning och statistik att indexfonder, som grupp, över längre tidsperioder ger bättre avkastning än aktivt förvaltade fonder.

Det betyder inte att det inte finns undantag. Självklart finns det enskilda aktivt förvaltade fonder som har presterat mycket bättre än indexfonder under vissa tidsperioder. Och genom att välja en indexfond går det inte att få bättre avkastning än index.

Fondbolagen och har under en längre tid pressats av att konsumenter valt billiga indexfonder, och därför kämpat med att hitta en retorik för varför kunderna ska ska välja dyra fonder.

Annons

Annons

På ett större plan kan man fråga sig om människor överhuvudtaget är mer lämpade att förvalta på pengar än robotar och datorer.

Vad påverkar en viss aktie- eller råvarumarknad på kort och lång sikt? Svar: Allt. Vilket givetvis ingen människa klarar av att ta in.

Å andra sidan: Vill du att en robot förvaltar dina pengar när marknaden kraschar? Kanske är det just det man vill.

De senaste årens starka utveckling på aktiemarknaden har varit gynnsam för båda aktivt förvaltade fonder och indexfonder. Om marknaden viker ner är det möjligt att konsumenter tänker annorlunda, om det blir viktigast med låga kostnader – låga avgifter – eller absolut avkastning återstår att se.

Debatten om index- kontra aktiv förvaltning har varit intensiv under den gångna veckan, både på Realtid och i sociala medier.

Lannebo fonders Viktor Ström, mycket aktiv i debatten på Twitter, menade att Harry Flam ”förvillar om sin egen forskning”.

Läs mer här>>

Vilket föranledde forskarna Harry Flam och Roine Vestman att skriva den här repliken till Viktor Ström>>

Så här reagerade Viktor Ström på svaret på Twitter: ”Kort: Känns verkligen positivt att de öppnar för en mer nyanserad diskussion om sin forskning. Och påpekar att deras ursprungliga slutsats var alltför förenklad. Seriöst och bra!”.

Han har även en replik, håll utkik efter den på måndag morgon.

TIN fonders Erik Sprinchorn fick veckans sista ord ord om fondförvaltning, läs mer här >>

***

En annan stor händelse i finansbranschen under veckan var att riskkapitalbolaget EQT köpte in sig i norska jätten Storebrand.

Realtid följde upp affären med dessa artiklar:

https://www.realtid.se/storebrand-ar-lite-av-en-sleeping-giant

https://www.realtid.se/kommentar/liten-investering-av-eqt-i-storebrand-forvanar

https://www.realtid.se/storebrand-vi-sokte-en-aktiv-agare

https://www.realtid.se/eqt-ny-storagare-i-storebrand

https://www.realtid.se/vi-ar-imponerade-av-storebrands-insatser

***

Veckans tunga panel av Olof Ehrs gav intressanta perspektiv på indexförvaltning:

https://www.realtid.se/jag-som-aktiv-forvaltare-har-alltid-haft-index-som-motstandare

***

Även krönikör Claes Folkmar har tagit sig an indexfondernas villkor i tre krönikor:

Läs mer nedan:

https://www.realtid.se/kronika/det-har-ar-risken-med-att-indexfonder-prioriteras-i-ppm

https://www.realtid.se/kronika/indexeringsivern-ett-hot-mot-borsens-funktion

https://www.realtid.se/kronika/ny-lag-driver-pa-mot-mer-indexforvaltning

Claes Folkmar skrev även en blänkare om Goldman Sachs. Läs mer nedan:

https://www.realtid.se/kronika/goldman-sachs-jakt-pa-stabilitet-gar-private-banking

***

Vill du jobba som journalist på Realtid? Nu finns chansen. Läs mer nedan.

https://www.realtid.se/realtid-soker-reportrar

***

Semlor har gått från att vara något man äter en eller två gånger per år till att vara en säsong. Det tycker i alla fall mina journalistkollegor Gabriel Mellqvist, programledare på EFN, snart på Dagens Industri, och Anders Lindblad, sportkrönikör på Svenska Dagbladet. Dessa båda herrar äter redan nu flera semlor om dagen. Gå in på Twitter om ni vill inspireras eller, ja… motsatsen, så att säga.

Är det inte väldigt typiskt medelålders män att inte kunna hålla ett intresse på en rimlig nivå?

Personligen älskar jag semlor – dock endast på hobbynivå.

***

Nu har det ÄNTLIGEN börja rulla trailers för en ny säsong av Billions.

***

Har nu läst ut reportageboken ”Ont blod : Hemligheter och lögner i Silicon Valley” av John Carreyrou. Mycket bra, nu är det dags för dokumentären ”The Inventor Out for blood in Silicon Valley.”

***

I söndagens helgintervju har reporter Miriam Istner-Byman träffat juristen Andreas Norlén som blev Riksdagens talman. Finns som vanligt att läsa på sajten från och med söndag morgon. Förra veckans karriärintervju med Sean George var för övrigt mycket uppskattad, läs den här om du missade den>>

***

Trevlig helg!