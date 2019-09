Finansbranschens två svåraste jobb

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Ännu en mycket intensiv nyhetsvecka är till ända. Här är några reflektioner:

Har riksbankschef Stefan Ingves tröttnat på den svaga kronan och det är därför som han signalerar att han – tvärtemot mot konsensus – fortfarande överväger att höja räntan framöver? Oavsett torde han ha finansbranschens svåraste jobb.

Läs Per Lindvalls analys av det senaste räntebeskedet.

Annons

Annons

Tidigare i veckan bjöd krönikör Per Lindvall upp till 3:12-vals.

Per Lindvalls krönika ska läsas som en replik på en intervju med skatteexperten Johan Schauman.

Intresset för att läsa om hur 3:12-reglerna används av olika typer av aktörer och firmor har varit mycket lästa enligt vår statistik. Hör gärna av dig till mig om du har en åsikt i frågan och vill skriva en debattartikel.

Det gjorde Mats Holmberg på rekryteringsbolaget Boardtalk.

***

Så här tycker Realtids krönikör Claes Folkmar om idén att beskatta bankerna.

Claes Folkmar lyfte perspektivet till en principiell nivå när han skrev om AP-fonderna som sparkade Johan Magnusson som chef för Första AP-fonden.

***

Veckan avslutades i fredags med en mycket tragisk nyhet när en känd advokat sköts i bröstet på Kungsholmen i centrala Stockholm.

***

Det mesta som skrivits om Swedbank de senaste åren har handlat om två saker: penningtvätt och usel kommunikation.

Nu har Swedbank petat sin kommunikationschef Gabriel Francke Rodau.

Beslutet var inte särskilt oväntat, men samtidigt känns det som om Gabriel Francke Rodau sattes i en princip omöjlig situation. Hans chefer duckade de tuffa frågorna från Uppdrag Granskning och andra medier och Gabriel Francke Rodau tvingades svara på oerhört svåra och komplicerade frågor om penningtvätt. Frågor som inte ens hans chefer verkade veta svaren på. De verkade inte ens vilja ta reda på svaren.

Det var givetvis en omöjlig situation. Samtidigt är det ändå logiskt för den nya vd:n Jens Henriksson – i praktiken torde detta vara hans order – att ge banken en nystart med en ny kommunikationschef om den gamla är alltför förknippad de gamla problemen. Det är samma logik som när ett fotbollslag sparkar en tränare som egentligen är bra, men av olika anledningar har förlorat för många matcher.

Jag hoppas att Gabriel Francke Rodau landar på fötterna och hamnar i ett nytt sammanhang, i ett lag som inte råkar vara inne i en dysfunktionell period.

Man kan nog säga att han under en period hade finansbranschens näst svåraste jobb. Rätt eller fel, så fungerar näringslivet. När man tar på sig ansvaret att bli hög chef i stort börsbolag så innebär det att man kan tvingas lämna sitt arbete.

***

I veckan blev det klart att det klassiska varumärket Veckans Affärer lägger ner verksamheten vid årets slut. Det är alltid tråkigt när kollegor och gamla kompisar blir av med jobbet. Jag har själv skrivit många reportage för Veckans Affärer och tycker det är synd att man inte kunde hitta en väg framåt. De delar VA som var lönsamma, främst event, kommer nu att bli en del Bonnierkollegan Dagens Industri.

Det blev också nyligen klart Veckans Affärs klassiska rival Affärsvärlden – även om de haft helt olika inriktning i många år nu – byter spår. Börsplus med entreprenören Peter Benson kommer att ta över magasinet, exakt vad det betyder återstår att se. Den nya ägaren känns logisk och det är lätt att se synergier mellan Börsplus aktieanalyser och Affärsvärldens journalistik. Samtidigt är tidningsbranschen under starkt omvandlingstryck av digitaliseringen.

Realtid har under det senaste året arbetat mycket hårt med att öka kvalitén på vårt innehåll. Att vi i juni i år för första gången rankades som Sveriges näst bästa ekonomisajt – före SvD Näringsliv, Veckans Affärer, Affärsvärlden och Breakit – var ett mycket roligt kvitto på att vi är på rätt väg (Financial Hearings stod för rankingen).

Samtidigt är det tveklöst så att alla mindre oberoende medier som konkurrerar med Bonniers rosa drake verkar på en oerhört konkurrensutsatt marknad. Som dessutom är starkt påverkad av mediebranschens strukturomvandling.

Responsen vi får från er läsare som är verksamma i finansbranschen är i alla fall väldigt tydlig: Ni gillar vår journalistik och vill ha ännu mer avslöjanden, reportage och analyser. Ni tycker att vi har något som våra konkurrenter inte har.

Tack för förtroendet.

***

Mellan all kalsongreklam talade Börspoddens programledare i senaste avsnittet om en hel del om Realtids avslöjande om att Mangold Fondkommission är illa ute. Dock glömde ni att ge cred till källan, lätt gjort. Keep up the good work John & Johan!

***

I morgondagens karriärintervju har Sara Johansson intervjuat Danske Banks sparekonom Maria Landeborn. Mycket intressant att läsa om en introvert person som har tvingats att bli extrovert. Hon är dessutom är väldigt bra på att företräda Danske Bank och förklara ekonomiska sammanhang. Finns att läsa här på sajten från och med söndag morgon.

***

Trevlig helg!