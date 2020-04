Den starka journalistiken gör det möjligt att ta nästa steg

Nu tar Realtid nästa steg i sin utveckling och genomför en notering av bolaget. Det känns mycket roligt att tillsammans med den duktiga redaktionen varit med och byggt upp den starka redaktionella position som Realtid har inom finansjournalistiken. Och som gör det möjligt för bolaget att ta nästa steg i sin utveckling. Vi har aldrig haft så många läsare och citerats så ofta av andra medier som just nu.

Nedan berättar Realtids vd och grundare Jonas Wiwen-Nilsson mer utförligt om framtiden för bolaget.

https://www.realtid.se/kronika/nu-genomfor-realtid-media-en-emission-och-gar-mot-notering

***

Flera mycket högprofilerade aktiefonder med starka varumärken har nyligen fått klart sämre betyg av Morningstar. Rätt ofta har de under en lång period dessutom haft medioker avkastning. Det är uppenbart att man inte ska blanda ihop långsiktigt sparande med att till varje pris ligga kvar i exakt samma aktiefond.

Läs mer här>> https://www.realtid.se/har-ar-fonderna-som-far-hojt-betyg-av-morningstar

***

Realtids redaktionschef Sverker Brundin skrev i veckan en mycket läst artikel hur fastighetsmäklarbranschen används för penningtvätt. Ett uppenbarligen mycket stort problem som sannolikt fått klart större genomslag om världen inte varit fullt upptagen av alla nyheter kring corona-viruset och covid-19.

https://www.realtid.se/fastighetsmaklare-i-riskzonen-penningtvatt

***

Realtids krönikör Per Lindvall konstaterar att läget för bostadsutvecklaren Oscar Properties är mycket ansträngt. ”Att finansiera bostadsprojekt med högriskobligationer var nog något som gick under 2017, men troligen något som historien kommer att lägga till tulpanlökar, subprimelån och andra bubbelprodukter”, skriver Per Lindvall. Läs hela krönikan nedan.

https://www.realtid.se/kronika/allt-svarare-oscar-properties-att-sta-uppratt

***

Rysslands, Saudiarabiens och USA:s maktspel om oljepriset är både skrämmande och fascinerande.

Läs krönikör Claes Folkmars analys av läget:

https://www.realtid.se/kronika/oljeprisfallet-kan-vara-forodande-varldsekonomin

***

Det finns få journalister som vet lika mycket om penningtvätt som Per Agerman. Här har han skrivit om Falcon funds-härvan där de fyra åtalade dömts till långa fängelsestraff:

https://www.realtid.se/falcon-funds-mannen-ska-betala-315-miljoner

***

Realtids krönikör Torbjörn Isacson skriver intressant om framtiden för nischbanker som TF Bank och Collector. Läs mer nedan:

https://www.realtid.se/kronika/tuffare-regler-konsumtionslan-kan-sla-mot-tf-bank

***

Nu börjar man tyvärr allt oftare känna människor som drabbas och dör av coronaviruset.

Under tio år på 90- och 00-talet arbetade jag som reporter med medier och tv som bevakningsområde. Under den tiden träffade jag Adam Alsing, som var med och byggde upp kommersiell tv i Sverige, många gånger. Han var en otroligt sympatisk, rolig och smart person. Nyheten att han bara 51 år gammal gått bort i covid-19 är verkligen nedslående och sorglig.

***

I helgens karriärintervju har reporter Olof Ehrs intervjuat Staffan Ekström, som arbetar med corporate finance på EY. Intervjun finns som vanligt att läsa på Realtids sajt från och med söndag morgon.

***

Trevlig helg!