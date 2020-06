De akuta krisåtgärderna för ekonomin lär vara i kraft i ett bra tag till

Det är otäcka tider vi lever i, coronapandemin har vänt såväl tillvaron som semesterplaner och konjunkturprognoser upp och ner, även om inga coronarelaterade nyheter än så länge kommit upp i klass med de ruggiga historier min gamla mormor berättade om spanska sjukans härjningar i hennes ungdoms Ångermanland för dryga hundra år sedan, den gången då Sverige senast drabbades av en global pandemi.

De som i början av året avfärdade coronapandemin som en vanlig säsongsinfluensa insåg snabbt att de tagit gruvligt miste. Även om covid-19-viruset inte är lika smittsamt eller dödligt som det virus som orsakade spanska sjukan för 100 år sedan så har det visat sig vara betydligt lömskare och aggressivare än både svininfluensan, fågelinfluensan och de övriga influensavirus som hemsökt världen tidigare under 2000-talet.



Det sägs ibland att nationalekonomer är bättre som obducenter än som läkare; Några säkra diagnoser och verksamma ordinationer har de sällan att komma med, men efteråt när patienten avlidit kan de så gott som alltid tvärsäkert slå fast vad det var som gick fel. Coronapandemin har emellertid fått nationalekonomer över hela världen att fokusera på livsuppehållande åtgärder snarare än på akuta operationer. Och väl är väl det. I Sverige har både regeringen och Riksbanken koncentrerat sig på livsuppehållande åtgärder för att hålla ekonomin vid liv, snarare än på att bota den från själva virusangreppet.

För att kunna göra en trovärdig prognos över vändningen måste man egentligen vara virolog- eller epidemiolog, inte nationalekonom och kunna göra en medicinsk bedömning av när pandemin kan tänkas ebba ut, när flockimmunitet är uppnådd och/eller när det kan finnas effektiva vaccin och/eller fungerande botemedel..



Så hur kommer vändningen att se ut? Blir den V-formad, L-formad, W-formad, eller kanske U-formad?

Optimisterna tror på en V-formad vändning, där den branta nedgången under första halvåret 2020 följs av en lika brant och kraftig uppgång under 2021. Hit hör bland andra ekonomerna på Internationella valutafonden (IMF), som spår att världens samlade BNP krymper med 3 procent i år för att sedan växa med 5,8 procent under nästa år.

Även prognosmakarna på finansdepartementet i Sverige tror på en V-formad konjunkturvändning. De spår att Sveriges BNP krymper med 4,2 procent i år för att sedan ta fart igen och växa med 3,3 procent 2021.

Min egen prognos är att vi får en utdraget U-formad vändning. En ”badkarskurva” som den förre Ericsson chefen Kurt Hellström beskrev telekomkonjunkturen efter den spruckna internetbubblan i början av milleniet.

Tyvärr är vi fortfarande i nedgångsfasen och har ännu ingen riktig bottenkänning även om några länder börjat lyfta sina restriktioner medan en del utvecklade länder som Taiwan och Nya Zeeland tycks ha kommit ur coronapandemin relativt oskadda. Men när pandemin väl hejdas och ebbar ut tror jag ändå att det dröjer ett bra tag innan myndigheterna vågar lätta på restriktionerna för folksamlingar, resor, allmänna sammankomster med mera. Och vid minsta tecken på en hotande andra våg av smittspridning lär såväl Sverige som andra länder att åter sätta sina invånare i mer eller mindre frivillig karantän.

De akuta krisåtgärderna för ekonomin lär också vara i kraft i ett bra tag till. Patienten måste kunna andas själv innan läkarna vågar koppla ur respiratorn.

Och eftersom drygt hälften av Sveriges samlade produktion av varor och tjänster (Bruttonationalprodukten,BNP) går på export så lär svensk exportindustri inte komma igång på allvar förrän konsumtion och investeringar i Europa, Nordamerika och Asien på allvar pekar uppåt.

Först när det sker, förhoppningsvis fram emot årsskiftet, kan vi hoppas på en snabb och kraftig återhämtning och uppfärd längs ”badkarskurvan”.

Börsen då? Aktiemarknaden har hittills hållit emot ganska hyggligt i coronakrisen, men när börsbolagens delårsrapporter för det pandemiska andra kvartalet, som börjar droppa in från mitten av juli och framåt riskerar de att bli riktiga rysare. Min egen magkänsla, som i och för sig inte är någon vidare träffsäker indikator, säger mig att börsen gör en W-formad vändning under 2020 – där den första bottennoteringen kom den 23 mars och den andra kommer någon gång under andra halvåret i år. Jag skulle i alla fall råda den som tänkt kliva tungt in på börsen att vänta med det tills rapportfloden för det pandemiska andra kvartalet hunnit sjunka undan.