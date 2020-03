"Dags att börja öka andelen aktier igen"

Virusutbrottet fortsätter att skapa oreda på marknaderna och även om situationen i Kina verkar ha stabiliserats är utvecklingen i övriga världen fortfarande inte under kontroll. Italien beslutade i söndag att sätta 16 miljoner människor i karantän, en fjärdedel av landets befolkning, i ett försök att hindra att covid-19 (coronaviruset) sprids ytterligare. I övriga Europa väntas en fortsätt ökning av antalet smittade och samma utveckling kommer sannolikt drabba USA, där det konstaterade antalet smittade personer ännu är lågt. Det amerikanska hälsovårdssystemet, som är privatiserat, skapar utmaningar eftersom det är dyrt att testa sig. Att färre har råd att testa sig leder till att risken för spridning ökar. Det är även oklart vem som ska bära sjukvårdskostnaderna för pandemin och trycket ökar på Vita huset att agera.

Den första fasen i pandemin med exponentiell spridning verkar vara över i både Kina och Sydkorea, där antalet nya smittfall minskar sedan en tid tillbaka, och vi ser de första indikationerna på återhämtning av den ekonomiska aktiviteten. Risken är dock överhängande för en kortsiktigt global lågkonjunktur under ett par kvartal, med en förhållandevis snabb återhämtning därefter.

Utöver virusutbrottet har marknaderna fått en ny situation att hantera i och med att oljepriset har föll dramatiskt under gårdagen, i skrivande stund med över 30 procent, efter att samtalen mellan OPEC, läs Saudiarabien, och Ryssland brutit samman. På lite längre sikt är ett lågt oljepris positivt för konsumenter – länder som är nettoimportörer av olja (till exempel Kina och Indien) och för exempelvis flygbolag som gynnas av lägre bränslekostnader. Oljeprisfallet leder dock till problem för den högt skuldtyngda amerikanska skifferoljesektorn, vilket i förlängningen hotar kreditgivarna till dessa bolag, det vill säga bankerna. Det förklarar dagens branta kursfall som slagit hårt mot oljeproducerande bolag, bolag inom oljeprospektering och europeiska banker.

Samtidigt som aktiemarknaderna fallit kraftigt har räntan på statsobligationer rört sig nedåt i en sällan skådad takt. Marknaden räknar med kraftigt försämrad tillväxt i det korta perspektivet vilket lett till att marknadsräntorna fallit brant. Den amerikanska tioårsräntan låg så sent som vid årsskiftet nära 2 procent och idag är den räntan 0,4 procent. Den amerikanska centralbanken (Fed) sänkte styrräntan med 0,5 procent vid ett extrainsatt möte den första veckan i mars och troligen kommer räntan sänkas ytterligare i takt med att antalet smittade i USA ökar. Centralbanker förväntas även skjuta till ytterligare likviditet och eventuellt utöka stödköp av bland annat företagsobligationer för att minska konkursrisken för drabbade företag.

För att stimulera tillväxten, och för att motverka effekten av covid-19, ligger finanspolitiska stimulanser högt på dagordningen. Det kan vara i form av skattelättnader, infrastruktursatsningar och andra former av riktade åtgärder. Vi har redan sett sådana initiativ i till exempel Kina, Japan, Hongkong och Italien, men den stora frågan är med vilka åtgärder och hur snabbt som Trumpadministrationen kommer att agera.

Sammanfattningsvis är läget fortfarande präglat av hög osäkerhet. Vi förväntar oss att oron på världens börser kommer bestå ännu en tid, med mycket stora rörelser upp som ned så länge som virusspridningen sker exponentiellt i Europa och USA. När virusepidemin har kulminerat, förhoppningsvis till sommaren eller i värsta fall ytterligare några månader längre fram, och när ett vaccin är tillgängligt för den breda massan kommer den globala tillväxten att gynnas av ett exceptionellt lågt ränteläge, kraftigt stimulativa finanspolitiska åtgärder, ett lågt oljepris och uppdämd efterfrågan.

Då vårt huvudscenario inte är en långvarig lågkonjunktur utan snarare en V-formad rörelse med en förhållandevis snabb återhämtning är vi fortsatt investerade i riskfyllda tillgångar såsom aktier. Vi sänkte dock andelen aktier i våra diskretionära portföljer och fonder måndagen den 24 februari, vilket var den första dagen med riktigt stor börsoro. Vi har därför kapacitet att återigen öka aktievikten i portföljerna framöver.

Vi har tidigare skrivit att allokering är A och O, där du sprider riskerna genom att fördela ut dessa på olika tillgångsslag. Samtidigt som dina aktieinvesteringar har gått ner 20-25 procent på bara några veckor har onoterade innehav i Private Equity, fastighetsinvesteringar och marknadsneutrala strategier, så som Coeli Energy Transition, klarat sig mycket bra och till och med ökat i värde under denna period av osäkerhet.

För dig som har en väldiversifierad portfölj har nedgången inneburit att andelen aktier minskat i förhållande till övriga tillgångar. Vi tycker det nu är dags att börja öka andelen aktier igen till förmån för till exempel räntefonder. Allt annat lika köper du dessa aktier till ett lägre pris än för några veckor sedan. Gör dock detta successivt och inte allt på en gång då det kommer vara fortsatt osäkert på marknaden ytterligare en tid.

Det är just tid det handlar om, för när vi drar ut tidsaxeln över fler år är det inte osannolikt att vi blickar tillbaka på den tid vi är i just nu och funderar på varför vi inte höjde risken och köpte aktier. Om det sedan är idag, om tre månader eller om sex månader vi kommer ha den lägsta punkten på aktiemarknaden vet vi först i efterhand. Den absolut största risken vi kan se just nu är en okontrollerat stor spridning av covid-19 i USA som därmed skulle riskera att fördjupa krisen och i värsta scenariot skapa en längre och mer djupgående lågkonjunktur. Om detta inträffar förlängs investeringsperioden så därför behöver du alltid ha torrt krut.

Alla situationer är dock unika utifrån tidsaspekt, riskaversion samt hur dina placeringar är fördelade.

Erik Lundkvist

Chief Investment Officer, Coeli

Arne Lundberg

Förvaltare Strategifonder, Coeli