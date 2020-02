Åtalades Allra av allmänpreventiva skäl?

”Förundersökningsfängelset,” Per Lindvalls holmgång med Lars Jonung och Realtids nya makrokrönikör. Det är innehållet i chefredaktör Johan Såthes krönika.

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Jag tror att förra veckans frikännande i tingsrätten i Allra-härvan intuitivt kändes överraskande för många.

En som inte blev förvånad var Realtids reporter Per Agerman som under lång tid bevakat rättegången och Allra. När vi andra tog helg förra fredagen satte sig Per Agerman och läste hela Allra-domen. Han hittade rätt graverande uppgifter och svidande kritik mot, faktiskt, bägge parters bristande kompetens. Som jag inte har tagit del av någon annanstans.



Per Agerman har även tagit kompetensfrågan hos aktörerna i Allradomen vidare till veckans panel, som bland annat diskuterar begreppet "förundersökningsfängelse"

***

Krönikör Claes Folkmar lyfter frågan om fondtorget verkligen behöver göras om, nu när inget brott har begåtts.

Det ska bli spännande att följa efterspelet och vilka slutsatser de olika aktörerna drar efter Allra-domen.

En tung jurist jag träffade i veckan menade att åklagare ibland kan väcka åtal för att markera mot en viss företeelse. Och även om man inte alltid lyckas vinna fallet i fråga, så har man i alla fall avskräckt andra från att begå liknande brott. Det kan alltså finnas ett slags allmänpreventivt syfte. Om så är fallet med åtalet mot Allra vet jag inte, men det är en intressant infallsvinkel.

***

Spiltan fonders vd Per Håkan Börjesson skriver mycket klokt om att det vore korkat att riva upp PPM-systemet efter Allra-skandalen. Han för också ett intressant resonemang om konsekvenser om investeringar görs i Sverige eller utomlands.





***

***

Realtids Per Lindvall gick i veckan hårt åt professor Lars Jonung. Per Lindvall menar att om Sverige gjorde som Lars Jonung vill så skulle vi hamna i en finanskris.

Detta angrepp fick Lars Jonung att skriva ett svar

Här är Per Lindvalls replik på repliken

Lars Jonung avstod från att skriva en sista replik. Tack för att du tog dig att debattera med Per Lindvall (vi vet att han aldrig ger sig.)

***

Realtids reporter Olof Ehrs avslöjade i veckan att det blir mycket dyrare att använda den holländska nätmäklaren Degiro. Källskatten går från 0 till 30 procent på svensk ISK-konton.

Realtids krönikör Claes Folkmar skriver intressant om vad det här betyder för konkurrensen bland nätmäklarna.

***

Alltså, Tesla-aktien den gångna veckan… Den här volatiliteten kan inte vara sund. Jag är ingen aktieexpert, men det känns som om ännu ett oroande tecken för börsen.

***

Har Dagens Industris Gabriel Mellqvist slutat att äta semlor nu? Äter han ens en om dagen? Toppade han formen för tidigt? Intrigen tätnar.

***

På tal om det: Har ingen riktig åsikt om programmet som ersatte Börslunch ännu. Återkommer.

***

Börsplus och Affärsvärldens Peter Benson hade ett resonemang i sin podd om att coronaviruset kan vara mycket värre och farligare för ekonomin än vad vi tror. Det tror jag med. Och läs Peter Bensons brutala och underhållande krönika om Erik Selin, skriven för någon vecka sedan. Du hittar den här>> https://www.affarsvarlden.se/kronikor/erik-selin-ar-fel-person-pa-fel-stol-vid-fel-tid-6985365

***

Bonnier sålde C more till Telia för att man skulle kunna vara med och buda på de dyraste rättigheterna. Vilket krävs för att kunna konkurrera med de riktigt tunga konkurrenterna med mycket pengar. Ändå blev man snuvad på Premier League, än en gång. Storheten med Telias köp av Bonnier Broadcasting återstår att bevisas.

***

Mina döttrar vill, lite oväntat, spela schack med mig på kvällarna, vilket är mycket kul. De fick mig att se om dokumentären ”Magnus” om norske schack-världsmästaren Magnus Carlsen. Se den, en otroligt fin film.

***

Cevian Capitals Christer Gardell har för tillfället många åsikter om att de bolag som han äger har för låg aktiekurs jämfört med vad de ”borde” ha . Det är väl hans jobb att lobba för sina innehav, men ägare tycker nog alltid att bolagen är undervärderade? Hög värdering kommer väl av höga vinster och starka utsikter framåt? Marknaden har alltid rätt, är en annan åsikt (kanske mest när man pratar om andras bolag?) – men jag gillar ägare som vågar ta plats och driva på bolaget genom medierna.

***

Mycket rutinerade ekonomijournalisten Gunnar Örn, främst känd från Dagens Industri, har skrivit sin första krönika för Realtid. Gunnar Örn kommer framöver att skriva regelbundet om framför allt makro i våra spalter. Hans första ämne är priset på råvaran guld. Ett mycket fascinerande ämne. Många tycks tro att guld kan vara smart att äga när det gungar till på börserna. Sälj dina gyllene stenbitar medan de är värda något, menar Gunnar Örn.



***

I helgens karriärintervju har Olof Ehrs intervjuat Delphis Agnes Hammarstrand, nyligen utsedd till "Advokaternas advokat" för andra året i rad.

Jag hade turen att få sitta intill Agnes Hammarstrand under Årets Advokat-galan nyligen, en mycket trevlig och inspirerande person. Karriärporträttet finns som vanligt att läsa på sajten från och med söndag morgon.

***

Trevlig helg!