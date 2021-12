2021 – året då vi vände på skutan

I februari tog Maria Pellborn över som vd. Och hon kom med både dunder och brak. Nu skulle den här skutan vändas på rätt köl.

Realtid har i många år haft en alldeles lysande redaktion, med några av Sveriges mest meriterade journalister i stallet. Initierade krönikor, avslöjande gräv och unika nyheter. Problemet var att det inte fanns några intäkter. Eller i vart fall på tok för låga.

Detta skulle åtgärdas, och det snabbt. Alla kostnader analyserades och ifrågasattes. En del har avslutats, andra har omförhandlats.

Vi har byggt in nya format, ibland med skohorn, för att optimera annonsaffären.

Men annonspengar räcker inte, så i maj slog vi på vår premiumlösning för att också få läsarintäkter. En satsning som vi kontinuerligt utvärderar.

"Vi är stolta och glada över att så många av er har valt att ansluta till vår Premiummodell."

Vi är stolta och glada över att så många av er har valt att ansluta till vår Premiummodell.

Både annonsintäkter och läsarintäkter är nödvändiga för en hållbar affär. Och för att kunna satsa vidare.

För Realtid ska inte bara gå runt, vi ska också utvecklas och bredda vårt erbjudande.

Detta för att vi är övertygade om att Realtid och Realtids journalistik behövs och gör skillnad.

DI har sin tårtbit, Affärsvärlden sin och Breakit sin, men Realtid har en alldeles egen tårtbit. Den godaste.

Vi skriver om branschen för branschen och för det stora investerarkollektivet. Mäktiga riskkapitalister och vanliga fondsparare.

Realtids redaktion tar sitt uppdrag på största allvar. Vi vill både avslöja och förklara. Vi vill lyfta fram de goda exemplen, förebilderna och vill också sätta ljuset på de som inte spelar på rätt planhalva.

"Det har också sitt pris. Alla gillar inte vad vi skriver."

En del försöker tysta oss genom att locka med annonspengar, andra hotar med advokater och ställer krav på avpublicering.

Här är det viktigt att hålla fokus på vad som är vårt uppdrag och hur viktigt det är för vår trovärdighet att vi gör det fullt ut.

Utöver journalistik tänker vi på nya Realtid som en kunskapsbärare. I oktober arrangerade vi vårt första event, ESG-dagen , som hittills har över 15 000 startade strömmar. Fler event kommer att rullas ut under 2022. ESG-dagen var bara en början.

I november var vi medarrangör till Klara K-dagen och jag fick äran att dela ut Realtids första pris, Årets Ess och Årets Rising Star. Bägge prisen delas ut med utgångspunkt i ”S:et” i ESG.

Under året har vi också lanserat Realtid Akademi tillsammans med Learnify , där vi erbjuder digitala utbildningar till attraktiva priser. Kolla gärna in vårt utbud här>> Kompetensutveckling får vi aldrig nog av.

Vad mer har vi hittat på det här året? Jo, vi har i samarbete med Sesamy startat försäljning av e-böcker och ljudböcker. Inte som en prenumeration, du köper bara de böcker du är intresserad av. Inget mer.

"Så hur har det då gått med alla våra satsningar? Har det gett resultat? Jajamensan."

Vi har ökat annonsintäkterna med drygt 200 procent plus att vi nu också har läsarintäkter, vilket vi inte hade tidigare.

Antalet sidvisingar och unika besök har också ökat med stora tal jämfört med 2020: på rullande tolv månaders basis har antalet användare per månad ökat med närmare 16 procent. Vi har samtidigt mer än sexdubblat antalet följare på Linkedin vilket gett i snitt under 2021 kring 80 000 visningar per månad.

Antalet nyhetsbrevsprenumeranter har ökat från 7 000 till närmare 170 000 med en bibehållen branschledande öppningsfrekvens om i snitt över 33 procent under 2021. Nyhetsbrevet för nystartade Finrummet slog alla rekord med en öppningsfrekvens om, i snitt, över 40 procent. Vi noterade även en branschledande öppningsfrekvens för de kommersiella standalone-utskick våra kunder gett oss i uppdrag att genomföra: en öppningsfrekvens på närmare 34 procent i månatligt snitt under 2021.

"Det betyder att vi kan summera 2021 med ett All time high – både vad det gäller intäkter och besökare."

Det betyder att vi kan summera 2021 med ett All time high – både vad det gäller intäkter och besökare. Det har varit ett hårt slit av ett vädligt litet gäng. Jag har inga vetenskapliga bevis, men jag skulle tro att Realtids redaktion är den mest effektiva redaktionen i det här landet. Som vi har levererat, både vad det gäller nyheter och nya initiativ.

"Men vi är inte färdiga än."

Under 2022 kommer vi att presentera en helt ny, mycket mer användarvänlig sajt.

Vi kommer att fortsätta med vår gedigna nyhetsbevakning, men vi kommer också att satsa mer på helgläsning. Vi är redan starka inom karriärnyheter, men vi ska bli ännu starkare.

Vår fondbevakning kommer att få ett rejält lyft och bolag som ännu inte hittat till börsen kommer att få ordentligt med uppmärksamhet. Det blir listor, rankningar, analyser, poddar….Mer av allt.

Direkt efter årsskiftet kommer vi också att kunna erbjuda en helt ny modell för dig som gillar Realtid men inte är riktigt redo för ett premiummedlemskap.

På det personliga planet har det också hänt massor.

Jag har sålt en lägenhet, köpt en annan. Bytt sida av stan. Min dotter tog studenten och är nu på väg att flytta hemifrån. Jag har dessutom hunnit med att både förlova mig och gifta mig. Och klippa lugg.

Det är svårt att förstå hur 2022 ska kunna toppa 2021 när det gäller nya inslag, händelser och rekord – men med det här gänget som jag hänger med på Realtid så är jag säker på att det kommer att bli action.

Pandemin verkar vi inte slippa, men jag önskar er alla en god, glad och lat jul – och ett gott nytt år, så småningom.

Vi ses 2022!

Camilla Jonsson, chefredaktör, Realtid