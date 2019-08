Kraftigt fall för den argentinska börsen

Kurserna för argentinska statsobligationer föll under måndagen. Under måndagsförmiddagen öppnade Buenos Aires-börsen ned 12 procent. Det är den sämsta öppningen sedan 2008, enligt Bloomberg. Under dagen gick börsen ned till 30 procent. Valutan peso tappade över 15 procent efter att tidvis legat på minus 30 procent mot dollarn. Argentinas 100-åriga statsobligation föll över 25 procent på Wall Street.

Börsfallet tros vara en följd av helgens primärval i Argentina. Med drygt 47 procent av rösterna verkar det som att oppositionens kandidat Alberto Fernández kommer att segra stort i presidentvalet i oktober och det skrämmer marknaden och investerarna.

Osäkerheten gäller vilken politik Alberto Fernández kommer att driva. I valrörelsen lovade han arbeta för högre löner och pensioner samt lägre arbetslöshet och inflation, men han har inte varit tydlig om hur detta ska genomföras. I en intervju hotade han med att stoppa räntebetalningarna på vissa statsobligationer, vilket tolkats som att han är beredd på en betalningsinställelse.