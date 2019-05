Kraftiga börsfall efter Trumputspel

Fallande börser efter upptrappat Kinakonflikt

Donald Trump hotar att införa kraftigt höjda tullavgifter mot kinesiska varor. I en tweet skriver han att tullavgifterna ska höjas till ett värde av 200 miljarder dollar, från 10 procent till 25 procent. Officiella företrädare har enligt Wall Street Journal sagt att landet inte kommer att ge efter för påtryckningar.

Börserna i Kina faller kraftigt på beskedet, mer än 5 procent i Shanghai och Shenzen. I Hong Kong föll börsen 3,4 procent. Även oljepriset och den kinesiska yuanen sjönk. Förväntningarna är att även börserna i USA och Europa kommer att gå tillbaka 1-2 procent.

Telenor i asiatiska fusionssamtal

Norska teleoperatören Telenor för samtal om ett möjligt samgående med malaysiska Axiata Group, angående telekom och infrastruktur i Asien.

"Parterna siktar på att skapa en ledande, väldiversifierad panasiatisk telekomaktör med verksamhet i nio länder med en total befolkning på närmare en miljard personer. Det sammanslagna bolaget skulle ha nästan 300 miljoner kunder och bli en av Asiens största mobilinfrastrukturföretag med omkring 60.000 master i Asien", uppges det i ett pressmeddelande.

Svagt uppåt för tjänstesektorn i Kina

Kinas inköpschefsindex för tjänstesektorn steg måttligt, från 54,4 i mars till 54,5 i april. Det framgår av det inköpschefsindex för industrin som sammanställs av Caixin Media och Markit Economics.

Sammanvägt index för industrin och tjänstesktorn sjönk till 52,7 i april, jämfört med 52,9 i mars.

Amazon miljardinvesterar i Sverige

Under 2018 tog Amazon Web Services, AWS, svenska dotterbolag in 2,6 miljarder kronor i aktieägartillskott och aktieägarlån från moderbolaget i USA, skriver DI Digital. Året innan tog bolaget in 800 miljoner kronor. Företaget har använt merparten av pengarna till sina tre svenska datacenter.

Amerikanska investeringsrådgivare nytt mål för M&A

Enligt Financial Times är en kraftig konsolidering av den amerikanska marknaden för investeringsrådgivning att vänta. Den drivs av riskkapitalister som är i färd med att slå ihop en mängd mindre företag till några få jättar.

Det finns 12 578 företag av den typen i USA, varav den stora majoriteten har 50 anställda eller mindre.