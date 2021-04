Kraftig inbromsning av Spac-noteringar – lägre intresse bland privata investerare

Antalet Spac-noteringar har minskat kraftigt i april. Enligt Financial Times handlar detta bland annat om ett minskat intresse från privata investerare, en av de viktigaste kapitalkanalerna för Spac, Special Purpose Acquisition Company, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi stod mitt i galenskapen i januari och februari, nu har det bromsat in och stannat av på noteringssidan", sa Reed Smiths chef för bolagsaffärer, Ari Edelman, till Financial Times.

Det har under de första sju dagarna av april endast noterats fyra Spac-bolag, jämfört med 41 under första veckan i mars samt 28 under februari. Det är inom så kallat Pipe, "Private Investment in Public Equity" som kapitaltillgången minskat.

Av alla Spac-bolag som noterades 2019 har endast en av fyra hittat sitt förvärvsmål.