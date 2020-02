“Kraftig efterfrågan av M&A-tjänster just nu”

Under torsdagen i förra veckan ägde Montrerros Nordic Software Summit rum på Clarion Hilton Sign vid norra bantorget i centrala Stockholm.



Staffan Ekström, ansvarig för corporate finance TMT (telecom, media, technology, reds anm) på EY, var en av konferensens huvudtalare och hade ett föredrag om det nordiska transaktionsklimatet och EY:s arbete inom software M&A.



Förra året korades Staffan Ekström till Nordens mest produktiva finansiella rådgivare av Mergermarket. En titel han verkar axla väl fortfarande.



– Man kan säga såhär, jag har inte sovit så mycket de senaste månaderna. På EY märker vi av en kraftig efterfrågan av M&A-tjänster just nu och med det sagt bekräftar jag att vi rekryterar, sa Staffan Ekström på EY.



I sin presentation visade Staffan Ekström att den starka nordiska transaktionsmarknaden för software-affärer fortsätter.



– I Norden har vi de senaste åren sett omkring 150 tech-affärer i snitt per år. Det utgör 5 procent av den motsvarande globala transaktionsmarknaden, sa Staffan Ekström.

Presentation Staffan Ekström EY Foto: Olof Ehrs





Staffan Ekström noterar att multiplarna för värdering och utköp, som ev/ebitda ökar på transaktionsmarknaden (Enterprise value / Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization).



– Det händer mycket inom nordisk M&A just nu. Vi ser att multiplarna avseende kvalitetsbolag är på väg mot amerikanska nivåer, sa Staffan Ekström.



En annan klar trend är det ökade internationella intresset av nordiska bolag. De senaste tre åren stod exempelvis amerikanska investerare för drygt 20 procent av de nordiska tech transaktionerna.



Mjukvarubolag inom Sales & marketing, ERP, Financial & accounting, HCM, HR och industrivertikala lösningar är exempel som subsektorer som enligt Staffan Ekström trendar på den transaktionsmarknaden.



På utköpssidan dominerar strategiska industriella investerare fortfarande över private equity-aktörer med 65 respektive 35 procent avseende targets inom Norden.

Presentation Staffan Ekström EY Foto: Olof Ehrs

