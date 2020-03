KPMG spår ökning av budpremier

Efter en volatil period så har budpremierna på den nordiska aktiemarknaden stabiliserats och ligger nu i linje med det historiska snittet, enligt en studie från KPMG. Martin Ericsson, Corporate Finance Partner på KPMG.

– Givet den stora osäkerheten gällande utvecklingen så är det osannolikt att vi kommer få så många utköp under 2020. Då vi har sett en skarp nedgång på börserna så kommer det troligen behövas högre budpremier för att lyckas få acceptans för utköpen. Med det sagt så kommer effekterna av rådande pandemi behöva synliggöras och utvärderas innan riskfaktorerna blir kvantifierbara och det kan bli en gynnsam transaktionsmarknad, säger Martin Ericsson Corporate Finance Partner på KPMG i en skriftlig kommentar.

Nu släpper KPMG sin återkommande studie av buden på de nordiska aktiemarknaderna. Den visar att det under 2019 lades 24 bud på de nordiska börserna som resulterade i köp av minst 50 procent av aktierna i målbolaget. Trots en stark börsuppgång under fjolåret så har de relativt höga budpremierna fortsatt i linje med det tioåriga snittet för priset, en vecka före bud. Under det senaste tio åren så har snittpremien varit 27,2 procent över börskurs för att köpa ut ett börsbolag. 2019 var snittpremien 26,7 procent.

KPMG noterar att transaktionsmultiplarna sjönk för de nordiska utköpen med över 20 procent under 2019 jämfört med 2018. Detta är till viss del drivet av vilken typ av bolag som köps ut, men ger ändå en indikation på vikande transaktionsmultiplar. Detta stöds vidare av värderingar på den generella nordiska M&A marknaden under 2019, där 1 148 transaktioner stängde till snitt EV/EBIT multipel på 14.4x, vilket är 19,4 procent lägre än snittet för 2018.

– Ökad oro för en kraftig ekonomisk inbromsning gör att KPMG bedömer att sannolikheten är hög för att det blir få utköp från börsen under 2020. Men om värderingarna sjunker väsentligt och man får kontroll på effekterna av coronaviruset så kommer utköpen troligen öka. Private equity-bolagen har mycket kapital att investera, vilket kan få budpremierna att skjuta i höjden, säger Martin Ericsson.

Fotnot: Totalt har KPMG studerat samtliga 422 bud i Sverige, Norge, Finland och Danmark under åren 2000 till 2019 som resulterar i en snittpremie på 25,6 procent. Sverige står för ca 40 procent av transaktionerna.