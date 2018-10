KPMG förstärker inom Automotive

Daniel Szirányi kommer närmast från Logent Group, ett ett nordiskt riskkapitalägt logistikföretag där han ansvarade för tillväxt och affärsutveckling.



Han började sin karriär som management trainee för DaimlerChrysler i Stuttgart där han sedan kom att arbeta som biträdande avdelningschef för produktionsstrategi och lokalisering av fabriker i Europa som Asien för Mercedes-Benz.



Under drygt tio år har Daniel haft olika roller inom Accenture Strategy i Sverige. Han har bland annat lett den nordiska gruppen för supply chain strategi och haft en nyckelroll i den europeiska Automotivegruppen inom Accenture Strategy.



Daniel Szirányi kommer i sin nya roll som head of industrial markets & automotive att stärka KPMG:s pågående arbete inom fordons- och industrisegmentet.



– Det som lockade mig med rollen är uppgiften att bygga upp och stärka KPMG:s redan starka närvaro inom Automotive. Sverige är otroligt starka inom Deal Advisory och vi har en tydlig CFO-agenda. Mitt mål är att knyta ihop säcken mellan de områdena och addera strategisk kompetens för att stärka industrisegmentet, säger han i en artikel på KPMG:s webb.



Just nu hjälper KPMG ett globalt bilföretag att etablera sig i Central- och Östeuropa.



– I detta fall har KPMG möjligheten att tillgodose med kompetens inom områden utanför Automotive och strategi; såsom skatt, regler och risk, utan att behöva ta in någon extern partner lokalt. Det är en stor fördel som flera andra konkurrenter inte kan erbjuda, säger Daniel Szirányi.



KPMG har siktet inställt på att expandera teamet inom Automotive- och industrisegmentet, både med senior expertis och duktiga nyexaminerade individer med olika akademisk bakgrund.

