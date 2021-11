KKR mer än dubblade vinsten i Q3

Resultatet per aktie blev 1,05 dollar, vilket är bättre än väntade 0,93 dollar, enligt Refinitiv.



KKR:s rejäla vinstökning kopplas till högre avgifter och vinster från tillgångsförsäljningar inom private equity-delen. Bolaget tjänade totalt 448 miljoner dollar från diverse tillgångsförsäljningar, inklusive andelsavyttringen i The Bountiful Company till Nestle i en affär värd 5,75 miljarder dollar.



KKR:s tillgångar under förvaltning uppgick vid periodens utgång till 459 miljarder dollar, jämfört med 429 miljarder dollar under föregående kvartal.

https://irpages2.eqs.com/download/companies/kkrinc/Quarterly%20Reports/KKR%20Q321%20Earnings%20Release.pdf

Reno Santic

Nyhetsbyrån Finwire

newsroom@finwire.se