Kirkby: "Bättre än vad vi hade förväntat oss"

Telia en förlust före skatt kommer in på 1 873 miljoner kronor för andra kvartalet 2020. Det kan jämföras med vinsten på 2 148 miljoner kronor motsvarande period 2019.

Samtidigt steg omsättningen till 21 770 miljoner kronor, jämfört med 21 190 miljoner kronor ett år tidigare.

Omsättningen steg 2,7 procent till 21 770 miljoner kronor (21 190). Ebitda-resultatet, justerat, uppgick till 7 737 miljoner kronor (7 465), väntat 7 104, med en justerad ebitda-marginal på 35,5 procent (35,2).

– Resultatet för det andra kvartalet var bättre än vad vi hade förväntat oss, detta tack vare att vi proaktivt adresserat vår kostnadsbas. Det skriver vd och koncernchef Allison Kirkby i rapporten.

– Trots ett bättre än förväntat andra kvartal kommer vi att ha tuffare jämförelsetal under andra halvan av året samt fortsätta se påverkan från covid-19. Därför förväntar vi oss att den justerade EBITDA genereringen under den andra halvan av året kommer vara likvärdig med vad vi rapporterat under det första halvåret. Vi bibehåller, vilket är viktigt, vår tidigare utsikt avseende det operationella fria kassaflödet, vilket förväntas bli mellan 9,5-10,5 miljarder kronor för helåret, skriver Kirkby.

– Styrelsen har vid denna tidpunkt dragit slutsatsen att det är för tidigt att besluta något runt ytterligare potentiell utdelning under hösten varför den tidigare kommunicerade utdelningen om 1,80 kronor per aktie kvarstår.

– Den 17 juni tillkännagavs vår intention att avyttra innehavet i Turkcell Holding, vilket slutligen kommer att bidra med den sista pusselbiten avseende vårat uttåg ur Turkiet. Efter att affären stängt senare i år kommer vi vara en mer fokuserad nordisk och baltisk verksamhet, med lägre risk, bättre likviditet och starkare balansräkning. Den perfekta startpunkten för en ny era för Telia Company att bygga från.