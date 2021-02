Kinnevikbolaget Babylon nära börsnotering

Hälsoappen, där Kinnevik och VNV Global är storägare, kan genom en notering få en värdering på drygt 4 miljarder dollar.



Under 2019 värderades bolaget till omkring 2 miljarder dollar i samband med en finansieringsrunda där 550 miljoner dollar togs in under ledning av den saudiarabiska Public Investment Fund. I slutet av 2020 tog Babylon in ytterligare 100 miljoner dollar i en finansieringsrunda som leddes av VNV Global.