Kinnevik omfamnar onoterat

Kinnevik har bytt strategi, uppenbart under veckan med beskeden att en sjättedel av Zalando-innehavet säljs och att Millicom delas ut till aktieägarna.

Det har lett till osäkerhet bland många aktieägare, vilket Kinneviks vd Georgi Ganev kallar "helt naturligt" i en intervju med Svenska Dagbladet, SvD.

Han förklarar den nya strategin med att Kinnevik först måste bli lite mindre för att sedan bli större igen.

– Kinnevik är tillbaka i en ny tillväxtresa. Då kan vi inte sitta med en portfölj där 85 procent är tre noterade aktier. Den onoterade portföljen måste få ett större utrymme, säger Georgi Ganev till SvD.

– Vi erbjuder en unik exponering mot onoterade bolagen fast genom ett publikt bolag med en tydlig bolagsstyrning

Kinneviks ett substansvärde den sista juni var 89 miljarder kronor medan börsvärdet låg på 66 miljarder. Den genomsnittliga totalavkastningen under de senaste fem åren är 2 procent.

Huawei övervakar driften av svenska nät

Svenska teleoperatörer har avtal med kinesiska Huawei och låter bolaget sköta övervakningen av driften av svenska nät, skriver DI. Enligt tidningen är det Tre och Telenor som har tecknat ett avtal med Huawei genom ett samägt bolag. De svenska operatörerna måste rusta för att kunna försäkra att deras nät, med de olika underleverantörerna, inte utgör en risk för Sveriges säkerhet.

Ordförande i nomineringsrådet för Nordea Bank utsedd

Kari Stadigh, koncernchef och vd för Sampokoncernen, har utsetts till nomineringsrådets ordförande i Nordea Bank.Nomineringsrådet har till uppdrag att förbereda förslag till årsstämman om val av styrelseledamöter, styrelseordförande samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

Fed genomför endagslån

Federal Reserve New York kommer återigen genomföra så kallade overnightrepo-operationer för upp 75 miljarder dollar på fredagen för att hålla fed funds-räntan inom målintervallet 1,75-2,00 procent. Det blir fjärde dagen i rad som Fed New York tvingas assistera marknaden. SEB noterar i sitt morgonmejl att Fed har annonserat att de kommer erbjuda en ny runda med repotransaktioner. Bristen på dollar och trycket uppåt på korta räntor har varit i fokus under veckan och allt fler investerarare efterlyser en mer perma­nent lösning via antingen en stående repofacilitet eller nya QE-köp, skriver banken.

Indien sänker bolagsskatten

Indien kommer att sänka bolagsskatten för inhemska företag till en effektiv nivå på 25,2 procent, från 30 procent tidigare. Skatten för nya företag sänks samtidigt till en effektiv nivå på 17,01 procent.

Asien något upp

I Japan stiger Tokyobörsens Nikkei 225-index med 0,4 procent. Under september är indexet nu upp 6,9 procent och börjar nu närma sig årshögsta-nivåerna från april. I Hongkong var stämningen mer dämpad och Hang Seng-index rör sig strax över nollan, skriver DI.