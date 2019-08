Kinnevik och Vostok investerar i Babylon

Kinnevik investerar 50 miljoner dollar i Babylon Holdings medan Vostok New Ventures investerar 71 miljoner dollar i det digitala hälsovårdsbolaget.

Nyheterna kommuniceras via separata pressmeddelanden. Babylon Holdings finansieringsrunda på totalt upp till 500 miljoner dollar värderar bolaget till 2 miljarder dollar.

Kinnevik, som idag äger 20 procent i Babylon, väntas minska sin ägarandel till 16,2 procent efter den första stängningen på 400 miljoner dollar och till 10,5 procent om Babylon kommer att ta in 500 miljoner dollar.

Vostok New Ventures investering om 71 miljoner dollar inkluderar tidigare offentliggjorda konvertibelinvesteringar om 16 miljoner dollar. Vid den första delstängningen av om 400 miljoner dollar kommer Vostok New Ventures att äga 10,6 procent av Babylon efter full utspädning och om och när rundan når 500 miljoner USD kommer Vostok New Ventures äga 10,0 procent av Babylon efter full utspädning.

