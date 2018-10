Kinesiskt riskkapital går in i israeliska techbolag

Svensk hedgefondlegendar talar ut

Fonder Richard Bråse på Di Dimension har intervjuat hedgefonden Bodenholms grundare Per Johansson. Bodenholm genomskådade luftslottet Carillion, det brittiska byggbolaget som orsakade en förlust om mer än en halv miljard kronor för Handelsbanken. Per Johansson letar efter redovisningsfiffel i bolagen. Hans favoritnyckeltal är free cash flow yield, i relation till tillväxt och avkastning på inkrementellt sysselsatt kapital. Han berättar att de stora smällarna går ofta att se i förväg i balansräkningen. Han hade ett möte med NCC:s nye vd där Bodenholm ifrågasatte att kundfordringar växt sig så stora i förhållande till intäkterna. Bodenholms analys pekade på att det berodde på Norge, vilket i så fall innebar att den norska businessen var bankrutt och levde på övriga NCC-gruppen. Per Johansson berättar att vd:n för NCC varken kunde bekräfta eller dementera Bodenholms teser. Samma problem fanns i Assa Abloy. Kundfordringarna växte snabbare än försäljningen, vilket var en dramatisk andel av försäljningen i Kina. I det ljuset framstod alla förvärv och allt Assa Abloy gjort i Kina som luft. Han drar en parallell mellan sin analys av Carillion och NCC i det att kundfordringarna bara ökade.

I Storbritannien uppstod en diskussion om revisorns roll efter konkursen. Per Johansson säger att revisorn inte har styrkan att ifrågasätta ledningen. Och de här sakerna ofta är ihopkopplade med vd:ns ego och incitamentssystem. Har vd en bonus kopplad till justerad ebita kan han driva på för att försköna den, få sin bonus och sedan lämna bolaget innan det brakar ihop. Ericsson hade den här typen av problematik, berättar han för DI. Bodenholms fem största synliga nordiska blankningspositioner – över 0,5 procent av kapitalet – är Indutrade, Avanza Bank, Huhtamäki, Oriflame och Betsson.

Riskkapitalbolaget Apollos lukrativa verksamhet

Riskkapital Financial Times har en längre artikel om riskkapital som handlar om Apollos lukrativa men kontroversiella satsning på försäkringsverksamhet. Apollo har skapat Athene, ett noterat försäkringsbolag om10 miljarder dollar och med en perpetuell ström av avgifter som står för flera miljarder dollar av Apollos eget värde på 13 miljarder dollar. Arkitekten bakom Athene är Marc Rowan. Apollos levebröd var tidigare stora leveraged buyouts av hela bolag, där Apollo behöll 20 procent av vinsterna. Sådana vinster var stora men oberäkneliga och tvingade Apollos ledning att flyga runt i hela världen för att be pensionsfonder om kapital. Athenes tillgångar uppgår nu till 100 miljarder dollar, mycket mer än de medel som fanns i Apollos egna välkända buyout-fonder.

Kinesiska investerare går in i israeliska startups

Israel-Kina Den israeliska tidningen Globes skriver att kinesiska investerare i år varit med i en av åtta finansieringsrundor för israeliska startups. De israeliska entreprenörerna manar till en viss försiktighet.

Under det att relationerna mellan USA och Kina försämras så blir dessa allt bättre mellan Israel och Kina. Förra veckan var Kinas vice president Wang Qishan hedersgäst vid invigningen av Israels Innovations Center, tillsammans med Alibabas grundare och ordförande Jack Ma. Kineserna får en allt närmare relation till israeliskt riskkapital.

I år var de med i tolv procent av finansieringsrundorna för israeliska startups. Det är en ökning jämfört med 2015-2017 när proportionen var 7,5-9 procent. Kineserna var även med i 35 procent av de större finansieringsrundorna på 50 miljoner dollar eller mer. Även det är en högre siffra än tidigare år. De deltog i 25 procent av investeringarna som var större än 20 miljoner dollar.

Kineserna visar generellt ett större intresse för mer mogna företag som tar in större summor pengar. För att förstå vad de kinesiska investerarna är ute efter så intervjuade tidningen några entreprenörer som tagit in kinesiska investerare i sina företag. Doron Myersdorf är grundare och vd för StoreDot, ett företag som utvecklar teknologi för höghastighetsbatterier. Bolaget tog in 42 miljoner dollar under 2014 varav hälften var från den kinesiska fonden Lucion Venture Capital.

Myersdorf förklarar att de privata kinesiska investerarna ofta förlitar sig på en due diligence (företagsbesiktning) som görs av en större investerare som till exempel Samsung. De har mycket pengar och är inte tillräckligt sofistikerade för att förhandla om priset. Men ibland har det visat sig att det sig att de livligt intresserade kinesiska investerarna är spioner. “Vi samtalar nu med kinesiska bilföretag som vill investera stora belopp. På samma sätt som de kinesiska fonderna så tröttade de ut oss under processen. De har en stor önskan om att få reda på tekniska detaljer. Detta borde vara en varning för alla som ska gå igenom samma process. De ville till exempel veta den exakta sammansättningen av formuleringen för en elektrolyt som vi använder. Det krävs personligt omdöme hos vd och hos företagsledningen för att förstå om det är ett äkta intresse eller industriellt spionage. Varje fråga kineserna ställer kräver att ägaren använder sitt omdöme innan han besvarar den – är detta verkligen någonting som en investerare måste ha reda på.”

Sex av 28 vd-jobb i börsbolag till kvinnor

Ledarskap Åtta av large cap-bolagen på Stockholmsbörsen har rekryterat en ny vd sedan början av 2017, men lotten har endast fallit på en kvinna i sex fall. Dessutom har två män efterträtt kvinnor, visar en genomgång som Dagens Industri gjort. Rekryteringsbolaget Ominos rådgivare Mia Keinänen ser en möjlig förklaring i att dessa toppjobb vanligen går till rutinerade kandidater i 50-årsåldern. I denna urvalsgrupp är det tydligt att män har fått ett försprång i karriären, menar hon: “Eftersom samhället var ännu mer ojämställt för 30 år sedan har männen fått en bättre start.”

AP-fond kan sälja Volvo-aktier

Finans Första AP-fonden kan dumpa de preferensaktier som den statliga pensionsjätten köpte i Volvo Cars för 1,5 miljarder kronor i slutet av 2016. Det rapporterar Dagens Industri, som hänvisar till källor. Orsaken uppges vara att planerna om att börsnotera biljätten blivit allt mer osäkra.

Jyske Bank rasade efter uttalande om penningtvätt

Banker Jyske Bank rasade i går över 10 procent på Köpenhamnsbörsen. Fallet kom som en reaktion på att vd:n Anders Dam kommenterat penningtvättsutredningen mot banken, som görs i spåren av Danske-härvan i Estland. Det är ”naivt” att tro att banken inte kommer klandras, menar Dam. Banken undkom sin sämsta börsdag i historien efter att ledningen tonat ner vd-uttalandet, rapporterar Omni Ekonomi.

Finansmarknadsministern kan ta över som språkrör i MP

Politik Nyligen meddelade Gustav Fridolin, Miljöpartiets språkrör, att han kommer att avgå till våren. Redan har det börjat spekuleras i vilka som kan bli hans efterträdare. Paulo Silva, seniorkonsult och partner på Public affairs byrån New Republic och före detta stabschef för de tidigare språkrören Peter Eriksson och Maria Wetterstrand, har två kandidater i åtanke.

“Den ene är finansmarknadsminister Per Bolund. Han har en gedigen ”track record” och är som biolog sakpolitiskt kunnig och bevandrad i partiets kärnfrågor. Bolund har en bred politisk kompetens och är engagerad i näringslivsfrågor. Den andra personen är Stockholmspolitikern Daniel Helldén. Han har visat att han kan uträtta saker i politiken, både vad gäller stadsutveckling och kollektivtrafik som är hans politikområden”, säger han till nyhetssajten fPlus.

Precis som många andra tror Paulo Silva att MP kommer att börja orientera sig mot mitten igen och han önskar att nästa språkrör blir mer näringslivsorienterad. “Det finns en vilja inom partiet av att hitta tillbaka till när man ville modernisera Sverige och välfärden med grön teknik. Att få med sig näringslivet kommer att vara nödvändigt för att åstadkomma utsläppsminskningar.”

Dubbla signaler från Facebooks rapport

Tech Facebook redovisar bättre vinst i tredje kvartalet – men användartillväxten är fortsatt svag och även omsättningen missar förväntningarna. Aktien backade initialt men vände sedan uppåt och steg med 2,9 procent på New York-börsen. Särskilt användartillväxten har på förhand utsetts till den mest synade siffran i rapporten. Siffran var en klar besvikelse i andra kvartalet och orsakade ett rejält börstapp. Tillväxten är den här gången två miljoner användare färre än väntat. För andra kvartalet i följd tappar Facebook dagligen aktiva användare i Europa, enligt bolagets rapport för det tredje kvartalet som presenterades under tisdagskvällen, svensk tid. Siffran har sjunkit från 282 miljoner under första kvartalet till 279 miljoner andra kvartalet och nu 278 miljoner. I Dessutom är tillväxten obefintlig i Nordamerika, jämfört med för ett år sedan, rapporterar fPlus.

Spotifys ägare har tappat 90 miljarder kronor

Tech Spotifys ägare har förlorat tio miljarder dollar sedan toppnoteringen i juli. Bakom raset står både en oro för pressade priser och en allt tuffare konkurrens. Men trots risken för nya besvikelser i samband med rapporten nu på torsdag har de flesta analytiker en köprekommendation på aktien, skriver SvD:s Mikael Törnwall.

Den svenska musikjätten noterades på New York-börsen i april i år med en värdering på nästan 30 miljarder dollar. Om Spotify hade noterats i Stockholm hade bolaget direkt placerat sig som ett av Sveriges tio högst värderade bolag. De första månaderna rusade aktien från 165 till nästan 200 dollar och ägarna kunde för en liten stund i somras glädja sig åt en värdering på över 35 miljarder dollar. Sedan dess har börskurvan pekat brant nedåt. I början av den här veckan hade kursen fallit till 139 dollar, 15 procent under öppningskursen första dagen. Det innebär att Spotifys ägare har förlorat 10 miljarder dollar jämfört med toppnoteringen i juli, motsvarande 91 miljarder kronor.