Kinesiska staten blir storägare i Norwegian

Det är det kinesiska bolaget Boc Aviation som förvärvar 12,67 procent av aktierna i det norska flygbolaget Norwegian.

”BOC Aviation är ett företag som kontrolleras av Sky Splendor Limited, som kontrolleras av Bank of China Group Investment Limited, som kontrolleras av Bank of China Limited, som kontrolleras av Central Huijin Investment Ltd, som kontrolleras av Kina Investment Corporation, som ägs av Folkrepubliken Kina”, står det att läsa i det norska pressmeddelandet.