Ken Norgrove ny vd för Trygg Hansa

Den förre vd:n Patrick Bergander lämnar RSA efter fem år som vd för Codan/Trygg-Hansa och totalt sju år på företaget, berättar Trygg Hansa i en presskommentar.

– Patrick har under sin tid som vd för Codan/Trygg-Hansa drivit igenom många viktiga framsteg i den skandinaviska verksamheten och han har utvecklat en strategi som rustar oss väl för framtiden. Efter fem år är det helt naturligt att verksamheten går in i nästa fas under ett nytt ledarskap, säger Stephen Hester, koncernchef för RSA Group.

Om den tillträdande chefen säger han:

Annons

Annons

– Ken är en av de mest erfarna ledarna inom RSA och under hans tid som vd för RSA Irland har han skapat exceptionella resultat. Han är en utomordentligt duktig underwriter och företagsledare. Jag är säker på att han kommer att bli en uppskattad efterträdare till Patrick som kan hjälpa vår verksamhet att fortsätta växa och utvecklas under de kommande åren.