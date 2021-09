Swedbank: "Vi tror inte på detaljstyrning från toppnivå"

– Jag tror att det är ganska modigt i vår bransch att våga göra så, eftersom vi är väldigt vana vid att vara regelstyrda, säger Jenny Ström, ansvarig för medarbetarupplevelsen på Swedbank och fortsätter:

– Sedan får man komma ihåg att ungefär hälften av våra medarbetare inte har kunnat arbeta hemifrån av olika skäl, då vi hanterar känsliga data, samt har kontorsrörelse som har behövt hålla öppet för att möta våra kunder.

Att restriktionerna nu lättar från och med den 29 september innebär att den upparbetade plan för återgång till kontoret som Swedbank har arbetat fram nu träder i kraft.

"Vi jobbar enligt en försiktighetsprincip och uppmanar våra anställda att inte ha bråttom tillbaka till kontoret"

– Det är klart att det förändrar mycket att samhället öppnar upp och vi följer naturligtvis rekommendationerna, men vi jobbar enligt en försiktighetsprincip och uppmanar våra anställda att inte ha bråttom tillbaka till kontoret. Vi har inget intresse av att alla ska storma in på kontoret dag ett, utan vi ser helst att de med störst behov av att få komma till kontoret får göra det i första hand, säger Jenny Ström och fortsätter:

– Vi kommer inte att fråga de anställda om de är vaccinerade och det finns inte heller några speciella regler inom banken för den som är vaccinerad. Men vi följer förstås den utredning som nu görs av FHM kring Covidbevis.

Hon menar att det faktum att Swedbank sedan länge har ett aktivitetsbaserat och flexibelt arbetssätt har hjälpt dem under pandemin. Hon har själv arbetat med frågan till och från sedan 2010 då banken beslutade att bygga sitt huvudkontor i Sundbyberg. 2014 var det klart för inflytt.

– Även om många medarbetare varit involverade i processen med att ta fram det aktivitetsbaserade kontoret så var det ändå svårt att gå från ett kontor med fast arbetsplats till ett mer flexibelt. Det var en större förändring än vad vi trodde. Sedan dess har vi löpande utvärderat och gjorde ett större omtag 2017 till 2018 för att bättre stödja verksamheten. Så det har varit en långsam, men naturlig process och idag tror jag ingen vill ha tillbaka sin fasta plats. Och nu när vi går tillbaka till kontoret får vi se om det fortfarande uppfyller de behov som teamen och medarbetarna kommer ha framöver. Vi kanske behöver fler ytor för möten och se till att de fungerar för hybridmöten, säger Jenny Ström.

"Vi tror inte på detaljstyrning från toppnivå, men har självklart riktlinjer som stödjer vår verksamhet"

I bankens övergripande riktlinjer står det inte hur många arbetsdagar i veckan som de som tidigare har arbetat på distans ska vara på plats på kontoret.

– Vi har ett övergripande regelverk som till exempel gäller vilken data man får eller inte får hantera utanför bankens lokaler som alla naturligtvis måste följa. Sedan arbetar man tillsammans inom respektive affärsområde genom dialog och självledarskap hur team ska utforma det arbetssätt som passar dem bäst. Och naturligtvis har medarbetaren mycket att säga till om då arbetssättet är en viktig del i hur man mår; vi behöver vara hållbara. Vi tror inte på detaljstyrning från toppnivå, men har självklart riktlinjer som stödjer vår verksamhet, säger Jenny Ström.

Hur viktigt kommer hybridkontoret vara när det gäller rekrytering av talang och i att behålla talang?

– Vi tror att det kommer att vara viktigt. Samhället har utvecklats under pandemin och digitala arbetsformer har fått en rejäl skjuts framåt. Många har vant sig vid att jobba på distans och kommer ta den möjligheten för givet även i framtiden. Våra medarbetarundersökningar styrker det, säger Jenny Ström.

"Kontoret kommer vara vår bas, men vi tror inte att man behöver utföra allt arbete därifrån"

Vilken har varit den största utmaningen under pandemin?

– Det är utmanande att arbeta med företagskulturen helt på distans även om både chefer, medarbetare och nyrekryterade har gjort ett fantastiskt jobb i sina team under pandemin uttrycker många en längtan att få ses. Många har utvecklat sina team, teamarbetet har blivit bättre och på mer lika villkor för medarbetare på annan ort, chefer har blivit bättre på att sätta mål och följa upp dem och medarbetare har blivit mer produktiva. Men just de spontana mötena med kolleger utanför teamet har ju inte blivit av och just de kreativa mötena och den sociala interaktionen tror vi fungerar bättre när vi ses på kontoret. Kontoret kommer vara vår bas, men vi tror inte att man behöver utföra allt arbete därifrån.

Många har skaffat så kallade coronahundar. Kommer ni att införa någon hundzon på huvudkontoret?

– Många tipsade oss om detta när Tres artikel kom ut, men det är inget vi har pratat om tidigare, säger Jenny Ström.