Pressat läge för jurister under covid-19

Fackförbundet Akavias har tittat på hur arbetssituationen för förbundets yrkesgrupper påverkas av den pågående covid-19-pandemin. 40 procent av de svarande juristerna vittnar om ökad arbetsbörda till följd av pandemin, vilket kan jämföras med ett snitt på 34 procent för alla yrkesgrupper. Samtidigt upplever 42 procent av juristerna ökad stress i jobbet under viruspandemin, en siffra som ligger en bit över snittet för övriga yrkesgrupper. Även vad gäller välbefinnandet på jobbet sticker juristerna ut; ungefär hälften av dem anser att välbefinnandet på jobbet har försämrats. Det rapporterar Civilekonomen.

En övervägande majoritet av juristerna i undersökningen svarar att fler domstolsförhandlingar och andra ärenden än tidigare har ställts in och skjutits upp på grund av viruspandemin.

En majoritet av juristerna i Akavias undersökning svarar att fler domstolsförhandlingar än tidigare har ställts in under pandemin. Denna siffra bekräftas av statistik från Domstolsverket, som visar att 29 procent av alla förhandlingar inom Sveriges Domstolar ställdes in under vecka 19. Under vanliga omständigheter brukar ungefär 20 procent av förhandlingarna ställas in vid landets domstolar.