Ny investeringsdirektör i Odin

Alexander Miller kommer närmast från befattningen som investeringsdirektör i Eika Kapitalförvaltning. Han har arbetat med kapitalförvaltning sedan slutet av 90-talet och har en gedigen erfarenhet inom branschen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Alexander Miller har varit investeringsdirektör i Eika Kapitalförvaltning under två fyraårsperioder mellan 1997 och 2006. Denna befattning hade han också under det senaste året innan han rekryterades till Odin. Under 2006-2015 var han chef hos Ferd Invest, med ansvar för Ferd-koncernens börsnoterade investeringar i Norden. Mellan 2015-2019 var han investeringsdirektör i Seatankers, som är John Fredriksens privata investmentbolag.



Förvaltningsavdelningen i Odin gör ett bra jobb och kan visa på starka förvaltningsresultat, i linje med företagets etablerade investeringsfilosofi ODIN-modellen. Miller kommer att fortsätta med investeringsfilosofin i rollen som ny investeringsdirektör.



– Vi är glada över att ha Alexander som ny investeringsdirektör. Han har en lång och omfattande erfarenhet inom förvaltningsbranschen och jag är övertygad om att han kommer att vara ett fint tillskott till Odins organisation och kultur. Jag är säker på att Alexander kommer att fortsätta vår etablerade investeringsfilosofi på ett utmärkt sätt, och jag ser fram mot att få samarbeta med honom, säger Bjørn Kristiansen, vd för Odin.

Förutom sin omfattande erfarenhet har Miller en MBA-examen från University of Wyoming i USA. Dessutom är han auktoriserad finansanalytiker vid Norges Handelshögskola.

– Jag är stolt och ödmjuk över att få möjlighet att vara med och vidareutveckla en av Norges största och bästa förvaltningsmiljöer. Odin har ett starkt varumärke och en investeringsfilosofi som jag har stort förtroende för och är glad att få föra vidare. Jag ser fram emot att ta mig an de nya uppgifterna tillsammans med mina nya skickliga kollegor inom Odin Forvaltning, säger Miller.