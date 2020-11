Novare: Stort behov av CFO:s med finansieringskompetens

Det går sällan en vecka utan något CFO-byte inom finans, bank och försäkring – oavsett konjunktur. Samtidigt slår den globala ekonomin, trots coronapandemin, rekord i transaktioner. Detta, tillsammans med faktumet att CFO:n är en väldigt central roll i alla typer av bolag, såväl stora börsnoterade bolag som mindre startups, gör att det alltid rekryteras CFO:s oberoende av konjunkturläge. Det säger Anna Schauman, senior partner & senior consultant på Novare. Med en bakgrund inom trading och kapitalförvaltning på SEB, leder Anna Schaumann finansteamet på Novare och rekryterar främst inom finans, fastigheter och private equity.

– Vi har befunnit oss i en högkonjunktur i tio år. Att det görs många CFO-byten just nu beror på att vi är inne i en transaktionsintensiv period med många förvärv, finansieringsrundor och börsnoteringar. Det finns mycket pengar i systemet samtidigt som det sker ett teknikskifte. Det driver på bolagens förvärv med målet att köpa upp ny teknisk kompetens vilket i sin tur skapar fler CFO- och vd-byten, säger Anna Schauman.

Antalet börsintroduktioner uppgick till totalt 872 börsintroduktioner globalt, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med föregående kvartal. Intäkterna ökade under perioden med 43 procent till 165,3 miljarder dollar (cirka 1428 miljarder kronor). Sett till intäkter var årets tredje kvartal – historiskt sett ett trögt kvartal för börsintroduktioner – det mest aktiva de senaste 20 åren och det näst högsta tredje kvartalet sett till antalet transaktioner, detta enligt EY:s rapport ”Global IPO Trends: Q3 2020”.

I EMEIA (Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika) ökade antalet transaktioner med 34 procent och intäkterna med hela 49 procent under tredje kvartalet 2020, jämfört med tredje kvartalet 2019.

– Trots covid-19 och valet i USA är framtidstron bland nordiska bolag oerhört stark. Vi arbetar just nu med ett stort antal transaktioner som planeras gå ut i marknaden i slutet av 2020 samt i Q1 2021, främst inom teknologi och fastigheter samt ett antal corona-vinnare. Håller trenden i sig blir kommande sex månader ett rekord i antalet transaktioner i Norden, kommenterar Andreas Dalhäll, EY IPO Leader i Sverige och Norden, i rapporten.

Det fanns i Sverige omkring 100 000 chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning år 2018, varav 80 procent inom privatsektorn, enligt statistik från SCB.

Ekonomichefer_SCB_2018.png Chefer inom ekonomi, personal, marknadsföring och försäljning samt annan administration m.m. 2018. Källa: SCB

– CFO är en attraktiv roll, men en del av dem som börjar som ekonomer och är mycket affärsmässiga väljer vd-roller istället så man tappar några på vägen. Det finns också fler manliga än kvinnliga CFO:er och det är synd. Det skulle behövas fler och det jobbar vi aktivt med i våra kandidaturval. Inom bolagen är det tyvärr så att den vanligaste rekryteringsmetoden är speglingsmetoden, alltså att man gillar att rekrytera en person som liknar en själv. Det är helt mänskligt, men det är också farligt för en verksamhet om alla har samma perspektiv, särskilt i en tid av snabb transformation. Det är otroligt viktigt med perspektivtäthet och där kan en erfaren rekryterare hjälpa bolaget att lyfta blicken, säger Anna Schauman.

Men om efterfrågan på CFO är mer eller mindre konstant så påverkar konjunkturen, och i synnerhet transaktionsaktiviteten, de kompetenser som är mest eftertraktade.

– En CFO-kompetens som efterfrågas stort just nu men som många saknar är treasury, alltså finansiering och kapitalmarknadskompetens. En CFO ska hålla ordning på bolagets finanser och peka ut risker men även spela en central roll i kapitalanskaffningen. Det skulle behövas fler med finansieringskompetens som dessutom har alla CFO-kompetenser. Man ska dels kunna business controller-biten, ha koll på KPI:er, investeringar och liknande men också ha kompetens inom audit, compliance, investerarkommunikation. Nu vill många utöver de kompetenserna dessutom addera finansieringsdelen vilket gör att rekryteringen blir mer komplex, säger hon.

Att det är idag ett högt tryck på transaktionsmarknaden, samt att en ökande andel av denna marknad drivs av private equity-bolag, PE-bolag, bidrar även det att CFO-profiler med finansierings- och kapitalmarknadskompetenser efterfrågas alltmer. Det gäller inte bara IPO:s utan även fusion och förvärv. Private equity stod nämligen för närmare en femtedel av totala fusions- och förvärvstransaktioner, M&A-transaktioner, globalt under årets första nio månader, enligt Mergermarket rapport "Global M&A roundup for Q1 - Q3 of 2020".

– Det finns mycket pengar inom private equity-bolag, PE-bolag, och med en tidshorisont på i snitt fem–sju år för exit i sina portföljbolag har de ett tight schema för att hjälpa sina bolagen dit de ska. Det är oftast vd:n på det enskilda bolaget som driver rekryteringen av en CFO men PE-bolagen är väldigt engagerade också. De är extremt duktiga på finans och ser till att man rekryterar affärsorienterade CFO:s. Man vill se en person som är finansiellt kunnig, van att jobba med transaktioner och förvärv men också duktig på att tala med externa partner och kunniga ägare, säger Anna Schauman.

– Den profilen kan man ha om man exempelvis jobbat inom corporate finance tidigare och haft mycket direktkontakt med ägarna så att man förstår deras drivkrafter.

Enligt Mergermarket ökade antalet M&A-transaktioner till 700 under tredje kvartalet, från 638 under andra kvartalet. Transaktionsvärdet för tredje kvartalet uppgick till 140,9 miljarder dollar, motsvande en ökning med 46,3 procent jämfört med föregående kvartal (95,7 miljarder dollar).

Vad kan ligga bakom en felrekrytering vad gäller CFO-rekrytering?

– Det vanligaste som kan gå fel är att den man rekryterar till denna viktiga och utsatta ledarpositionen inte pallar trycket. Har man inte varit CFO tidigare vet man inte hur man klarar av ansvaret, trycket och mängden av arbete. Sedan handlar CFO-rollen mycket om att man jobbar i symbios med bolagets vd så den relationen måste fungera, säger Anna Schauman.

Hon fortsätter

– Ger man sig in i en sådan roll så ska man nog ha en fyra-fem års perspektiv då det tar tid att få effekt av de beslut man fattar som CFO. Och ju större organisationen desto längre tid det tar att sätta sig in i organisationen och se effekten. Men vi har varit i en högkonjunktur samtidigt som den nya generationen som kommer ut på marknaden är otåligare. Det bidrar till en större och snabbare omsättning där ekonomer byter jobb i en snabbare takt än tidigare.

Vilken karriärväg är vanligast för att bli CFO?

– Det tar några år att bli en fullfjädrad CFO. Det är viktigt att samla på sig olika erfarenheter i sin karriär för att bli tillräckligt bred. Man går från att vara specialist inom olika områden för att bli mer generalist och sedan så kommer även ledarskapsdelen in. Det kan vara bra att börja på en redovisningsbyrå när man är färdigutbildad ekonom, för att sedan bygga på ett mer affärsmässigt perspektiv. Det bygger ofta på att någon du jobbat med litar på dig och ger dig en chans. Där kan det vara fördelaktigt att jobba på ett större bolag där det ofta finns större utvecklingsmöjligheter. Sedan krävs det även att man utvecklar sina ledarskapskompetenser så man är beslutsför, empatisk och kan leda ett team, säger Anna Schauman.