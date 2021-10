När kunden inte betalar

Kom ihåg betalningsvillkoren

Som företagare har du alltid rätxt att ta ut dröjsmålsränta, men när du säljer till privatpersoner kan den förhandlas bort. För att undvika diskussioner med kunden i ett senare läge är det därför viktigt att specificera betalvillkor som kredittid, dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och förfallodatum på både offerter och i kundavtal.

Dröjsmålsräntan beräknas på faktureringsbeloppet (inkl. moms). Du får inte ta ut ränta på andra avgifter som kan uppstå, till exempel faktureringsavgift, påminnelseavgift eller inkassoavgift. Räntan börjar du räkna från fakturans förfallodag. Om ni inte avtalat om dröjsmålsränta går det att räkna ut den i efterhand genom att summera den aktuella referensräntan med 8 procent. Den aktuella referensräntan hittar du på Riksbankens hemsida.

Ta hjälp av inkassoföretag

Om kunden inte betalar trots att du skickat betalningspåminnelser, kan du ta hjälp av ett inkassoföretag för att få in betalningen. Du rätt att ta ut 180 kronor i avgift om du skickar ett inkassokrav.

Låt Kronofogden driva in skulden

Om du ändå inte får betalt kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det kostar 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad från kunden. När du skickat in din ansökan måste kunden delges och bekräfta att den tagit emot betalningsföreläggandet innan Kronofogden kan börja driva in skulden. Du kan under vissa omständigheter delge betalningsföreläggandet själv, så kallad partsdelgivning, med hjälp av ett auktoriserat delgivningsföretag. Det får däremot inte medföra stora merkostnader för den som är betalningsskyldig. Kronofogdemyndigheten avgör om partsdelgivning är lämpligt.

Direkt till domstol om kunder bestrider

Väljer kunden i något läge att bestrida betalningsansvar, oavsett om det görs efter faktura, påminnelse, inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande, kan du inte fortsätta att driva fordran själv. I stället måste du stämma kunden i domstol som då får reda ut tvisten.

Om du vill fortsätta driva processen och din fordran totalt överstiger ett halvt prisbasbelopp, tar en allmän domstol över ärendet och behandlar det precis som ett vanligt tvistemål. Om fordran är lägre än ett halvt prisbasbelopp kommer målet istället att handläggas i domstol som ett förenklat tvistemål. Då får du inte ersättning för dina ombudskostnader även om du vinner målet. Bevisbördan ligger helt på dig: du måste alltså bevisa att du har en fordran på kunden.

