KPMG stuvar om i ledningen

När Vd Patrik Anderbro tillträdde förra året sjösatte han ett förändringsarbete som nu speglas i en ny företagsledning där kvinnorna är i majoritet. Nytt fokus kommer att läggas på marknadsarbetet med Tina Zetterlund i spetsen som ny Head of Markets & Sales.

– KPMG:s vision är att vara det självklara valet på marknaden och då måste vi sticka ut hos kunderna. Vi ska gå till marknaden som ett KPMG utifrån kundernas behov. Inom Markets & Sales är det vår uppgift att vara en katalysator för tillväxt, säger Tina Zetterlund i en skriftlig kommentar.





Tina Zetterlund kommer närmast från rollen som Head of Tax & Legal där hon lett ett framgångsrikt och meriterat team i drygt sju år. Efterträder henne gör Annika Lindström. Annika är partner sedan 2012 och har under många år haft en ledande roll inom tjänsteområdet Transfer Pricing. Annika kommer att ingå i företagsledningen och därmed kommer KPMG:s företagsledning bestå av fem kvinnor och fyra män.



– Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor utveckla KPMG Tax & Legal till en ännu mer framgångsrik verksamhet. Vägen dit känns rolig och spännande och jag kommer med stort engagemang ta mig an de utmaningar vi står inför samt bidra med min erfarenhet och kompetens till KPMG i stort, säger Annika Lindström.



För första gången någonsin i KPMG:s historia består företagsledningen av fler kvinnor än män.



– Med den nya företagsledningen samlar vi alla väsentliga delar, såväl affärsdrivande som affärsstödjande, att gemensamt driva vårt företag framåt. För mig som utpräglad lagspelare har det varit viktigt. Ett annat mål har varit att ta ett väsentligt kliv i vårt jämställdhetsarbete. Med både Tina och Annika i företagsledningen har vi tagit ett betydande steg mot det företag vi vill vara också i det avseendet, säger Patrik Anderbro, vd KPMG Sverige.

Tina Zetterlund och Annika Lindström tillträder sina nya roller den 1 oktober.