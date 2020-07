Kirkby fortsätter trimma Telias koncernledning

Allison Kirkby har suttit som vd på det svenska telekombolaget Telia sedan den 4 maj. Under tiden vid rodret har hon hunnit sälja av bolagets turkiska verksamhet, Turkcell, för 530 miljoner dollar till Turkey Wealth Fund. Hon har också varit med och invigt 5G-nätet i Stockholm. I slutet av juni gjorde hon tre namnbyten i ledningen, och nu kommer nästa förändring: Per Christian Mørland utses till Group Chief Financial Officer och Dr. Rainer Deutschmann utses till Group Chief Operating Officer i Telia Company.

– Rainer och Per Christian är två viktiga tillskott till teamet som ska hjälpa mig att återupprätta Telias position som en branschledare som levererar de bästa kundupplevelserna och affärsresultaten, säger Allison Kirkby, vd och koncernchef, i en skriftlig kommentar.

Den 1 augusti tillträder Per Christian Mørland tjänsten som EVP, Group CFO i Telia Company. Han ersätter Douglas Lubbe som för närvarande är tillförordnad CFO. Per Christian är för närvarande CFO i Telia Norge, en tjänst som han har haft sedan oktober 2015. Han har 16 års telekomerfarenhet från Norden, Asien och Centraleuropa.

– Jag är stolt över att kunna meddela att Telia Company har internrekryterat en ny permanent CFO, Per Christian Mørland. Utöver sina breda internationella och kommersiella erfarenheter har Per Christian stor erfarenhet av finansiella sakfrågor och förändringsarbete. Han brinner för att få organisationer att prestera på topp, säger Allison Kirkby, vd och koncernchef för Telia Company i en skriftlig kommentar.

Dr. Rainer Deutschmann utses till SVP, Group COO i Telia Company med start under andra halvåret 2020. Han ersätter Magnus Zetterberg. Rainer är för närvarande Chief Operating Officer för Dialog Axiata PLC, Sri Lankas största operatör inom mobil, bredband, betal-TV och fintech-tjänster. Innan han kom till Axiata var han Chief Product & Innovation Officer på Reliance Jio. Han har också haft ledande befattningar i Deutsche Telekom AG och på McKinsey samt är Non Executive Director på Rain, Sydafrikas första datafokuserade mobilnät.

– Rainer tillför en unik uppsättning färdigheter och erfarenheter efter att framgångsrikt ha tjänstgjort i både stora bolag som Deutsche Telekom och i snabbväxande utmanare som Dialog Axiata och Reliance Jio. Han är mycket teknikkunnig med en bred erfarenhet av operationella, strategiska och digitala transformationer, och spelade en viktig roll i lanseringen av världens största och snabbast växande 4G-nätverk som byggts från grunden samt av fiber- och digitaltjänster på Reliance Jio. På senare tid har han lett den koncerngemensamma digitala omvandlingen av Dialog Axiata, säger Allison Kirkby.

Douglas Lubbe återupptar sin tidigare position som CFO i Telia Sverige från och med den 1 augusti. Magnus Zetterberg, COO och chef för Common Products and Services lämnar Telia Company den 30 september.

När förändringarna har genomförts kommer Telia Companys koncernledning att se ut på följande sätt: