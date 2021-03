”Kanske har finansbolag traditionellt inte satsat på arbetsplatskultur”

IT-branschen är den bransch som fått störst representation i årets utgåva av Great Place to Works lista över Sverige bästa arbetsplatser, något som Maria Grudén, vd på Great Place to Work i Sverige, förklarar med att det finns stor efterfrågan på och konkurrens om kompetent personal i just IT-branschen samt att konkurrensen på marknaden är omfattande.

Hur ser du på att finansbranschen endast finns representerad med två bolag på listan, SBAB och Sparbanken Skåne?

– Det kan ha att göra med en seglivad myt som fortfarande råder inom vissa branscher om att lön och förmåner är viktigare än parametrar som balans mellan arbete och fritid. Gamla föreställningar lever i viss mån fortfarande kvar om att jakt på pengar och berömmelse är de viktigaste faktorerna för att få engagerade medarbetare. Det är långt ifrån sant för majoriteten av de svenskar som går till arbetet varje dag.

”Det kan ha att göra med en seglivad myt som fortfarande råder inom vissa branscher om att lön och förmåner är viktigare än parametrar som balans mellan arbete och fritid."

Hon fortsätter:

– Att känna att ens arbetsgivare respekterar ens tid och det liv som finns utanför arbetet är viktigt och kommer att påverka hur dedikerad man är i sin roll. Det i kombination med en känsla av att man tillför något större med sitt arbete, det vill säga att det finns en tro på organisationens uppgift, är långt viktigare för engagemanget än summan i lönekuvertet.

Hur Great Place to Work arbetar med att ta fram listan är dock även det en faktor som avgör vilka som platsar på listan.

– Organisationerna kontaktar oss och frågar om vår hjälp med att utvärdera deras arbetsplatskultur i syfte att förstå vad de gör bra och vad de kan göra bättre. Vi ställer över 60 påstående till organisationernas medarbetare. Frågorna är baserad på vad vår 30-åriga forskning visar är viktigt för att skapa en riktigt bra arbetsplats där medarbetarna känner sig engagerade.

Varje år utvärderar Great Place to Work hundratals organisationer.

– De som når upp till ett visst resultat blir Great Place to Work-certifierade. I år blev cirka 230 organisationer certifierade och av dessa levde 55 organisationer upp till nästa nivå, dvs att få kalla sig för Sveriges Bästa Arbetsplats.

Vad utmärker SBAB och Sparbanken Skåne som gör att de platsar på listan?

– SBAB jobbar superhårt och strategiskt med att ha en fantastisk kultur och engagerade medarbetare. De är transparenta, tydliga och har samtidigt en väldigt fin kamratskap med en varm och vänlig kultur. Till exempel så menar 96 procent av deras medarbetare att medarbetarna bryr sig om varandra och 97 procent att man blir väl mottagen när man är ny. Man litar på sina medarbetare och dessa är väldigt stolta över att jobba på SBAB. 96 procent rekommenderar deras produkter och tjänster och 93 procenr är stolta att berätta var de jobbar.

Hur rankas finansbolagen globalt?

– Internationellt är finansbranschen inte en bransch som vi ser så ofta på rankingar generellt, kanske har de traditionellt inte satsat på arbetsplatskultur, utan mer konkreta aspekter för att locka personal som till exempel bonusprogram. Men vi ser ju att det uppstår efterfrågan i spåren efter de som nu syns i Sverige – många är intresserade, säger Maria Grudén.