Carnegie utser Lena Österberg till nyinrättade rollen som head of sustainability research och strategy

Lena Österberg, som arbetat 11 år på Carnegie varav de senaste sex åren som chef för den svenska analysavdelningen, har nu tillträtt tjänsten som Head of Sustainability Research & Strategy. Tjänsten är nyinrättad med fokus på att integrera ESG i all rådgivning på Carnegie. Det framgår av ett pressmeddelande. Lena Österberg har under senare åren lagt stort fokus på att integrera hållbarhetsperspektivet i bankens analysarbete och har bland annat tagit fram Carnegie Sustainability Award samt Carnegies Nordiska hållbarhetsguide som analyserar 350 bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

– Vi insåg tidigt vikten av att integrera ESG i vårt grundläggande analysarbete. Carnegie har byggt upp ledande kunskap och erfarenhet inom ett område som kommer att fortsätta öka i betydelse för såväl våra kunder som samhället i stort. Genom att etablera ESG som eget analysområde höjer vi nu ambitionsnivån avsevärt inom hållbarhetsfrågan i vår rådgivning men även inom Carnegie i stort, säger Lena Österberg.