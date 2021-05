Berghs studenter pitchar sig själva till kreativa chefer med Anyone

Berghs har tillsammans med ljudappen Anyone utvecklat ett format som gör det möjligt för studenterna att pitcha sig själva till kreativa chefer – och kanske få ett jobb på fem minuter. Fem minuter är just längden av de person-till-person-samtal som möjliggörs via Anyone. Grundarna av Anyone, David Orlic och Alfred Malmros, även de kreativa profiler, vill med appen möjliggöra direktkontakt med personer som vanligtvis är svåra att få tag på.

– Vi bygger Anyone för att fler ska få tillgång till kunskap och kontakt med personer och organisationer som de beundrar. Femminutersformatet uppmuntrar till kreativitet, så vi ser självklart fram emot att höra vad studenterna på världens mest kreativa skola gör av det, säger David Orlic, i en skriftlig kommentar.

Berghs examensstudenter kommer att få pitcha sig själva till bland andra Julia Hoffman, ECD på Google Creative Lab, Ben Eliass, grundare och vd på Estrid, Johan Pihl, grundare och creative director på Doconomy, Mathias Worbin, creative director på Ikea, Emelie Jinhee Johnsson, grundare och creative director på Yagya, Casper Törnblom, partner på 500 och Digge Zetterberg Odh, Nordenchef på Frontify.

För Lina Kellgren, marknadschef på Berghs, är integrationen mellan skolans studenter och näringslivet en stor och viktig del av verksamheten och något som utmärker skolan.

– Av den anledningen letar vi alltid efter spännande och innovativa projekt och samarbeten som gör det enklare för våra studenter att nå ut till intressanta profiler i näringslivet. David Orlic och Alfred Malmros som grundat Anyone har vi en långtgående relation och samarbete med, så att satsa på detta kändes självklart för oss. Sen ligger det perfekt i tiden då studenterna tar examen denna vecka, toppenstart på framtiden som kommunikatör med andra ord, säger Lina Kellgren till Realtid.

Vad innebär samarbetet rent konkret?

– Studenterna har förra veckan och denna fått en så kallade onboarding av appen så att det vet exakt hur den funkar rent tekniskt. Sen får studenterna fem minuter med vardera så kallade advisor där de då ska pitcha sig själv, antingen med viljan att få ett jobb, etablera en kontakt eller få feedback på sin egna pitch. Allt sker via ljud, ingen video.

Vilka resultat hoppas ni på?

– Jag hoppas på att studenterna får en riktigt bra start på deras examensvecka med massa nya viktiga kontakter i sina nätverk, när de nu tar sig an utmaningen att ge sig ut i arbetslivet, säger hon.

Appen Anyone är idag invite-only och planerar att öppna upp under 2021.