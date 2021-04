Sara Lundel har rekryterats till rollen som CFO för streaming-bolaget Bambuser. Hon kommer närmast från Paypals Zettle (tidigare iZettle) där hon var Head of Financial Planning and Analysis. Dessförinnan arbetade hon som Manager of Demand Forecasting and Analytics på Apple. Hon tillträder sin nya roll 1 augusti 2021. Det framgår av ett pressmeddelande.