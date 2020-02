"Älskar att tjöta med folk"

Två år i rad har Agnes Hammarstrand, partner på Advokatfirman Delphi, vunnit den hedersamma utmärkelsen "Advokaternas advokat". Utnämningen baseras på över 900 advokaters rekommendationer sammanställda av Legally Yours. Men är toppen av hennes karriär nådd nu? Knappast, om man får tro Agnes Hammarstrand själv.



– Ska du ha en topposition i vilken bransch som helst så behöver du också jobba därefter. Det blir inga 40 timmarsveckor för den som vill bli bäst på sitt jobb. Jag har alltid jobbat väldigt mycket och det trivs jag med. Sen har jag också en väldigt stöttande familj, säger Agnes Hammarstrand.



Hon är så hård, rak och energisk att det nästan golvar mig. Och då gör vi ändå intervjun över telefon. Det uppstår omedelbart en närmast skräckartad förtjusning kring hennes person. Man vill bara veta mer.



Agnes Hammarstrands höga tempo går liksom att ta på och hennes okonstlade svar kännetecknar henne, de saknar fluff och flärd och är varken inlindade i smör eller smicker. Det är lätt att förstå varför juristbranschen gillar henne. Men hur svarar hon på den frågan själv?



– Gissningsvis så tror jag att det beror på att folk tycker att jag driver rätt frågor. Jag brinner för att skapa en modern och jämställd advokatbransch där kunderna och medarbetarna står i centrum. När det gäller råd till företag har jag en pragmatisk approach. Jag är väldigt öppen med hur jag tänker kring strategi, prioriteringar och risker. Företag ska tjäna eller spara pengar på att anlita en bra advokat. Detta tror jag kan vara förklaringar till den uppskattning jag fått. Sen jobbar jag också väldigt mycket.



Hennes branschnärvaro är något utöver det vanliga. Hon är med på konferenser, föreläsningar, mässor, studentbanketter, nätverksträffar och kundworkshops. Hon tror att ungefär 90 procent av hennes arbetstid är uppbokad.



– Jag gör allt det här av den enkla anledningen att jag älskar att "tjöta" med folk och lära mig av andra. Allt är väldigt flytande för mig och jag gör inte skillnad på affärsbekanta, kollegor och vänner. Mina kollegor brukar ibland reta mig för att jag har en sådan uppbokad kalender men det är också precis så jag vill ha det. Jag får energi av sociala sammanhang och mänsklig kontakt och att få såväl människor som företag att utvecklas. Oavsett om det handlar om en yngre kollega eller om ett företag som anlitar oss. Just nu tänker jag mycket på hur jag ska få kollegorna i mitt team att utvecklas och trivas. Drömmen är att kunna coacha flera av dem till partners på Delphi Göteborg.



Hon har ett eget kontor på Delphis Göteborgskontor på Östra Hamngatan. På hennes rena arbetsbord finns det bilder på hennes man, hennes barn och hennes arbetsteam på Delphi på en båttur. De utgör alla delar av hennes familj.



– Jag har så många fantastiska kollegor här på Delphi. Min partnerkollega Emil Andersson och jag har följts åt sedan universitetstiden och han är fortfarande den smartaste juristen jag känner. Jag drivs verkligen av att göra vårt team både lyckligare och framgångsrikare. Det är min drivkraft.



Men hon uppger också att hon tidigare gått igenom perioder där det blivit för mycket. Idag har hon däremot utkristalliserat sitt tydliga framgångsrecept.



– Jag har ledsnat på jobbet en gång. Det var när privatlivet var tufft samtidigt som mina kollegor bokade in mig på saker jag inte hade kontroll över. Jag förstår idag att jag behöver ha full kontroll över min egen tid hela tiden. Så länge jag får bestämma över min tid själv så mår jag bra, oavsett hur mycket det är.

Något som var en ögonöppnare för Agnes Hammarstrand var första gången hon gjorde ett personlighetstest. Hon blev föga förvånande en väldigt röd person (driven, prestationsinriktad, oberoende.)



– Det är nog mitt största misstag i karriären att jag inte insåg hur olika vi som människor är tidigare. Jag vet de som känt sig överkörda av mig. Jag gillar rak och tydlig feedback och förstod inte riktigt varför folk blev sura när jag gav dem min feedback. Jag ville ju alla så väl, att de skulle utvecklas och växa. Idag förstår jag bättre att jag måste anpassa mig efter mina kollegor och kunder och det handlar inte alltid om vad du säger, utan hur du säger det. Jag har exempelvis tvingat mig själv att bli mer privat i mitt professionella jag, som att fråga hur helgen varit, säger hon.



Med sin man Robert, tidigare politiker, har hon de tre barnen Henning fem år, Hjalmar fyra år och Alma två och ett halvt år.



– Jag lämnar och hämtar barn varvat med jobb. Med tre små barn är det totalt kaos jämt. Jag hade aldrig klarat av det arbetsliv jag har om det inte vore för min stöttande man.



Tillsammans med familjen gillar hon att gå på utflykter och äventyr i naturen och bygga Lego. På ett eller annat sätt har nog barnen präglats av hennes professionella karaktär, det blir ingen Talang på fredagarna direkt.



– Min äldste son Henning knappt fem gillar redan På Spåret. Det brukar vi titta på tillsammans, säger hon och skrattar.



Som småbarnsförälder följer hon ett rigoröst schema. För att klara av allt i vardagen behöver hon och barnen en tydlig struktur. Familjen bor i ett Atriumhus i Lunden i Göteborg. Huset är byggt på 60-talet och inrett med valnötshyllor, tavlor på väggarna och mycket annat.



– Min man gillar auktionsverk och sånt så vi har lite allt möjligt hemma. Min farbror är också konstnär så vi har många oljemålningar av honom hängandes. När det väl kommer till inredning så är jag inte snobbig utan kollar mest om någonting är fint, det räcker för mig.



Att Agnes Hammarstrand inte är så snobbig av sig även i andra sammanhang beror kanske på hennes arbetarbakgrund. Hon växte upp i förorten Backa i Göteborg tillsammans med sina föräldrar och en yngre bror. Pappa var sjuksköterska och mamma var undersköterska. Redan som barn hade hon ett stort driv.



– Jag var väl alltid duktig i skolan och alla i min omgivning sa åt mig att bli läkare, men det ville inte jag. Föräldrar och lärare visste nog knappt vilka möjligheter som fanns där ute och det var först när jag i tjugoårsåldern letade efter jobb som jag hittade yrket jurist. Det verkade direkt vara någonting för mig, jag som gillar logiskt tänkande och argumentation.



Efter en grundkurs i juridik på Göteborgs Universitet var hon fast. Hon gick vidare till juristprogrammet. Hennes tidigare tankar om att bli sjuksköterska försvann med det nya.

Agnes Hammarstrand. Foto: Delphi Advokatbyrå



– Studenttiden var en väldigt rolig tid. Jag arbetade deltid på ett ålderdomshem, festade på hip-hop-klubbar och pluggade för toppbetyg. Efter juristutbildningen övertygade Ulf Petrusson, professor i immaterialrätt på Chalmers, mig och Emil Andersson att gå ett tvärvetenskapligt mastersprogram på Chalmers (ICM), vilket vi också gjorde.



På utbildningen som var inriktad mot teknik, digitalisering och entreprenörskap mixades deras kunskaper med ingenjörer, ekonomer och entreprenörer. Det var värdefull tid som fortfarande präglar henne idag då hon och kollegorna erbjuder gratis juridisk rådgivning till studentföretag kopplade till utbildningen.



På frågan om det finns någon annan som en haft avgörande inverkan på hennes karriär nämner hon sin tidigare handledare på Setterwalls, Magnus Dahlén.



– Han var en bra mentor för just mig. Han lät mig springa så fort jag ville utan att själv behöva springa med. Jag minns att jag drog med honom på många roliga kundmöten och pitcher där han lät mig leda samtalen och uppdragen vilket utvecklade mig. Vi brukade skämtsamt säga att han var mitt gubbalibi, för vem skulle annars våga lyssna på en ung blond tjej utan senior tyngd.



Som kvinna har hon även varit med om en del otrevligheter i advokatbranschen. Agnes Hammarstrand har tidigare vunnit priset för "Årets Justitia" som tilldelas en person som gjort stora insatser för jämställdhet i juristbranschen.



– Jag tror att mitt intresse för jämställdhet kommer från min uppväxt. Jag brinner för rättvisa och alla ska få samma chanser att lyckas här i livet. För mig handlar jämställdhetsarbete om viljan att förändra och att göra aktiva åtgärder som faktiskt skapar förändring. Det handlar inte om tro att tjejerna ska förändras och att skicka byråns unga tjejer på någon kurs eller nätverksträff. Det handlar om att skapa strukturella förändringar som oftast börjar i ledningen.



Efter Metoo tror hon att branschen blivit lite bättre och att de värsta arbetsplatserna blivit bättre.



– De har nog insett problematiken kring detta. Men fortfarande är det tjejer som hör av sig till mig och berättar om hur de blivit utsatta i branschen. Jag är ingen expert på området men tar problematiken på största allvar. Jag råder ofta dem att prata med HR-chefen och tydligt markera när något är fel. Men det är ofta lättare sagt än gjort.



Att branschen har en väg att gå innan den är helt jämställd råder det inga tvivel om, enligt Agnes Hammarstrand. Men hon vill själv inte se sig som förebild i frågan om kvinnors karriär.



– Samhället ställer en högre press på kvinnor givet såväl karriär som familj. Där kanske jag inte är det bästa föredömet eftersom jag jobbar så mycket. För mig är det viktigt att det ska gå att göra en fin karriär på advokatbyrå utan att vara arbetsnarkoman. Att visa yngre förmågor att det både går att göra karriär och samtidigt ta stort ansvar för sin familj är viktigt, säger Agnes Hammarstrand.

