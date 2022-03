Kalender torsdag 24 mars 

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Africa Energy, Enquest, Kopy Goldfields, Leading Edge Materials, Realfiction, Smart Wires



Utländska rapporter

Före börsöppning: Next



Efter börsstängning: Nio



Stämmor

ABB, Essity, Hufvudstaden, Mälaråsen, SKF, 15:00 Diadrom, 16:00 Tietoevry



Utländska stämmor

13:00 Nordea



Investerarmöte

15:00 Smart Wires telefonkonferens

15:10 Wyld Networks investerarmöte Redeyes Investor Forum Online



Handlas exklusive utdelning

Atrium Ljungberg (utd 5,20 kr), Axfood (utd 4,00 kr), Bredband2 (utd 0,08 kr), Handelsbanken (utd 5,00 kr), Lundin Mining (utd 0,20 CAD), Platzer (utd 1,10 kr), Vitec (utd 0,41 kr)



Corporate Actions

Alligo exklusive rätt aktier i Momentum Group

Karo Pharma sista dag för handel på Nasdaq Stockholm före byte till First North

Logistea exklusive rätt N 1:5, 18 kronor per aktie

Northgold premiärdag som noterat bolag på First North



MAKRO

Egypten räntebesked

Sydafrika räntebesked

01:30 Japan PMI industri preliminär

01:30 Japan PMI tjänstesektorn preliminär

02:05 Federal Reserve, tal av Bullard

07:00 Finland PPI

08:00 Europa månadsförsäljning tunga lastbilar ACEA

08:00 Filippinerna räntebesked

08:45 Frankrike företagens förtroende

09:00 Taiwan arbetslöshet

09:00 Tjeckien företagens förtroende

09:00 Tjeckien konsumentförtroende

09:15 Frankrike PMI industri, preliminär

09:15 Frankrike PMI tjänstesektorn, preliminär

09:30 Schweiz räntebesked

09:30 Tyskland PMI industri, preliminär

09:30 Tyskland PMI tjänstesektorn, preliminär

10:00 EMU PMI industri, preliminär

10:00 EMU PMI tjänstesektorn, preliminär

10:00 Norge, räntebesked

10:30 ECB, tal av Elderson

10:30 Storbritannien PMI tjänstesektorn, preliminär

10:30 Storbritannien, PMI industri, preliminär

13:00 Mexiko detaljhandelsförsäljning

13:30 Federal Reserve, tal av Kashkari

13:30 USA, antalet nya arbetslösa, veckostatistik

13:30 USA, order varaktiga varor preliminär

14:10 Federal Reserve, tal av Waller

14:45 USA, PMI tjänstesektorn, preliminär

14:45 USA, PMI industri, preliminär

15:30 USA, EIA veckovis, naturgaslager

16:00 Federal Reserve, tal av Bostic

16:00 USA, Kansas Fed index

20:00 Mexiko, räntebesked