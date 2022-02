Kalender torsdag 24 februari 

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: 24Sevenoffice, 2Curex, Abelco, Absolicon, Acosense, Acousort, Acucort, Adderacare, Addvise Group, Advanced Soltech, Africa Resources, Alzecure, Arocell, Asarina Pharma, Ayima, Beyond Frames, Biofrigas, Blick Global, Bricknode, Byggpartner, CLS, Calliditas, Case Group, Cedergrenska, Cibus, Coegin Pharma, Concejo, Copperstone Resources, Curasight, Dlaboratory, Duearity, EPTI, Easyfill, Ecore Group, Elos Medtech, Euroafrica, Eurobattery Minerals, Eurocon, Everysport Media, Expres2ion Biotech, First Venture, Follicum, Freetrailer, Front Ventures, Future Gaming, Gold Town Games, Greater Than, Hifab Group, Inission, Insplorion, Intellego, Isofol Medical, Klövern, Krona Public Real Estate, Lidds, Link Prop Investment, Linkfire, Lipigon Pharmaceuticals, Lundbergs, Medicanatumin, Motion Display, Nosium, Nowonomics, Odi Pharma, Pexa, Pharmiva, Prostatype Genomics, Qiiwi Games, Real Heart, Safe Lane Gaming, Samtrygg, Sarsys-Asft, Scandinavian Enviro, Seafire, Secits, Selectimmune Pharma, Sensor Alarm, Serstech, Skogsfond Baltikum, Slitevind, Soltech Energy, Sozap, Spectrumone, Spiffbet, Tangiamo Touch, Tempest Security, Terranet, Tingsvalvet, Vestum, Viva Wine Group, Zaplox, Zoomability, Zordix



06:30 Jetpak, 07:00 Bambuser, 07:00 Hexatronic, 07:30 Albert, 07:30 Elekta (definitiv), 08:00 Better Collective, 08:00 Binero, 08:00 Corem, 08:00 Devyser, 08:00 Diadrom, 08:00 Magnolia Bostad, 08:00 Oasmia Pharmaceutical, 08:00 Polygiene, 08:00 Ranplan, 08:00 Saniona, 08:00 Signatur Fastigheter, 08:00 Xbrane Biopharma, 08:30 Bure, 08:30 CAG Group, 08:30 Cantargia, 08:55 Strax, 09:00 Fagerhult, 14:00 VBG Group



Efter börsstängning: Lucara Diamond



Utländska rapporter

Ospecificerad tid: Safran



Före börsöppning: Alibaba, Anglo American, BAE Systems, Netease, Rolls-Royce



07:00 Anheuser-Busch Inbev, 07:00 Deutsche Telekom, 07:30 ISS, 07:30 Mercedes-Benz Group, 07:45 Spinnova, 08:00 Lloyds Banking



Efter börsstängning: Autodesk



Stämmor

11:00 Prolight Diagnostics (extra)



Investerarmöte

Medivir investerarmöte Erik Penser Bank Health Care Day

09:00 Byggpartner telefonkonferens

09:00 Devyser telefonkonferens

09:20 Sustainable Energy Solutions investerarmöte ProHearings event

09:55 Alzecure investerarmöte Erik Penser Banks Health Care Day

10:00 Better Collective telefonkonferens

10:00 Cibus telefonkonferens

10:00 Corem telefonkonferens

10:00 Elekta telefonkonferens

10:00 Jetpak telefonkonferens

10:00 Linkfire telefonkonferens

10:00 Oasmia Pharmaceutical telefonkonferens

10:00 Polygiene webcast

10:00 Ranplan webcast

10:00 Xbrane Biopharma telefonkonferens

11:00 Binero webcast

11:00 Isofol Medical telefonkonferens

11:25 Diagonal Bio investerarmöte investerarpresentation hos ProHearings

11:30 Albert telefonkonferens

13:00 CAG Group webcast

15:00 Cantargia telefonkonferens



Handlas exklusive utdelning

Astra Zeneca (utd 1,97 USD)



Corporate Actions

Flat Capital exklusive rätt N 2:5, 20 kronor per aktie

Mangold första dag för handel på Nasdaq Stockholm efter flytt från First North



MAKRO

Argentina konsumentförtroende

Sydkorea räntebesked

05:00 Malaysia KPI

08:00 Europa månadsförsäljning tunga lastbilar ACEA

08:00 Litauen industriproduktion

08:00 Sverige arbetslöshet

08:45 Frankrike konsumentförtroende

09:00 Taiwan BNP kvartal preliminär

09:00 Taiwan arbetslöshet

09:00 Tjeckien konsumentförtroende

09:00 Tjeckien företagens förtroende

09:30 Hongkong handelsbalans

10:00 Österrike PMI industri

10:30 Sydafrika PPI

13:00 Brasilien arbetslöshet

13:00 Mexiko detaljhandelsförsäljning

14:30 USA BNP kvartal reviderad

14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik

14:30 USA Chicago fed index

15:00 Federal Reserve tal av Barkin

16:00 USA försäljning av nya hem

16:30 USA EIA veckovis naturgaslager

17:00 USA Kansas Fed index

17:00 USA DOE veckovis oljelager

17:10 Federal Reserve tal av Bostic

18:00 Federal Reserve tal av Mester