Kalender torsdag 10 februari 

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Aptahem, Ascelia Pharma, Avtech, Bong, Bredband2, Concordia, Emilshus, Empir, Freja Eid, Halmslätten, Headsent, Klaria Pharma, Medimi, Movebybike, NGS Group, QBNK, Spermosens, Topright Nordic, Transtema, Unibap



07:00 Lyko, 07:00 New Wave, 07:00 Pandox, 07:20 Haldex, 07:30 Atrium Ljungberg, 07:30 Betsson, 07:30 Bufab, 07:30 Coor, 07:30 G5 Entertainment, 07:30 Mips, 07:30 Scandic Hotels, 07:30 Studsvik, 07:45 Permascand, 08:00 Alimak, 08:00 Arcoma, 08:00 Astra Zeneca, 08:00 Attendo, 08:00 Boozt (definitiv), 08:00 Dedicare, 08:00 Ework, 08:00 Fractal Gaming, 08:00 Humana, 08:00 JLT, 08:00 Mildef, 08:00 Proact, 08:00 Profoto, 08:00 Sdiptech, 08:00 Sobi, 08:30 Briox, 09:00 Traction, 12:00 Heba, 13:00 IAR Systems, 13:00 Xano, 13:30 Bulten, 14:00 Profilgruppen, cirka 15:00 Industrivärden



Utländska rapporter

Ospecificerad tid: GN Store Nord, Thyssen Krupp



Före börsöppning: Aker BP, Arcelormittal, Coca-Cola, Credit Agricole, Credit Suisse, Philip Morris, Société Générale, Twitter, Unilever, Vestas (definitiv)



07:00 DNO, 07:00 Orkla, 07:00 Siemens, 07:00 TGS-Nopec, 07:30 DNB, 07:30 Huhtamäki, 07:30 Pernod Ricard, 08:00 Metso Outotec, 08:00 Neste, 11:00 Metsä Board, 11:00 Orion, 12:00 Pepsico, 14:00 Kellogg



Efter börsstängning: Euronext



Investerarmöte

08:00 G5 Entertainment telefonkonferens

08:30 Pandox telefonkonferens

09:00 Alimak telefonkonferens

09:00 Fractal Gaming telefonkonferens

09:00 Humana telefonkonferens

09:00 New Wave telefonkonferens

09:00 Profoto telefonkonferens

09:00 Scandic Hotels telefonkonferens

09:30 Arion Bank investerarmöte

09:30 Boozt telefonkonferens

10:00 Ascelia Pharma telefonkonferens

10:00 Attendo telefonkonferens

10:00 Betsson telefonkonferens

10:00 Coor telefonkonferens

10:00 Ework telefonkonferens

10:00 Medimi telefonkonferens

10:00 Mips telefonkonferens

10:30 Briox telefonkonferens

10:30 LKAB presskonferens (ny styrelse presenteras)

10:30 Permascand telefonkonferens

11:00 Atrium Ljungberg kapitalmarknadsdag

11:00 Atrium Ljungberg telefonkonferens

11:00 Haldex telefonkonferens

11:00 Mildef telefonkonferens

11:00 Studsvik telefonkonferens

12:00 Sobi telefonkonferens

12:45 Astra Zeneca telefonkonferens

14:00 Bactiguard telefonkonferens

14:00 Heba telefonkonferens

14:00 Sdiptech telefonkonferens

15:00 Concordia telefonkonferens

15:30 Bulten telefonkonferens



Corporate Actions

Fundedbyme byte av bolagsnamn till Pepins Group

Smart Valor premiärdag som noterat bolag på First North



Övriga händelser

Opec månadsrapport



MAKRO

00:50 Japan PPI

01:01 Storbritannien husprisindex från RICS

04:00 Thailand konsumentförtroende

05:30 Indien räntebesked

06:00 Sverige stilindex

06:00 Sverige AF arbetslöshet

06:30 Nederländerna KPI

06:30 Nederländerna industriproduktion

07:00 Finland industriproduktion

08:00 Danmark KPI

08:00 Norge PPI

08:00 Norge KPI

08:00 Turkiet arbetslöshet

08:20 Indonesien räntebesked

09:00 Österrike industriproduktion

09:30 Riksbanken räntebesked

10:30 Sydafrika gruvproduktion

11:00 Grekland industriproduktion

12:00 Lettland KPI

12:00 Portugal KPI reviderad

12:00 Sydafrika industriproduktion

13:30 ECB tal av Villeroy

14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik

14:30 USA KPI

16:30 USA EIA veckovis naturgaslager

20:00 Mexiko räntebesked