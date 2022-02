Kalender onsdag 23 februari 

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Abera Bioscience, Annehem, Bioinvent, Bosjö Fastigheter, Cgit, Comintelli, Cortus Energy, Diagonal Bio, Fluicell, Genova, Glycorex, Gomero Group, Gullberg & Jansson, Havsfrun, Haypp Group, I-Tech, ISR, Kvix, Lipidor, Livihop, Medclair Invest, Newton Nordic, Oscar Properties, Preservium Property, Raysearch, Risk Intelligence, Savelend, Smart Eye, Stendörren



07:00 Catena Media, 07:00 Coala Life, 07:00 Speqta, 07:00 Storskogen, 07:30 Garo, 07:30 Synsam, 07:30 Truecaller (definitiv), 07:45 Irlab, 08:00 BTS, 08:00 Bico, 08:00 Dist IT, 08:00 FM Mattsson Mora, 08:00 GHP, 08:00 Hexicon, 08:00 Index Pharma, 08:00 John Mattson, 08:00 Karnov Group, 08:00 Kopparbergs, 08:00 OX2, 08:00 SBB, 08:00 Scibase, 08:30 Sensys Gatso



Utländska rapporter

Ospecificerad tid: Hochtief, Zwipe



Före börsöppning: Aston Martin, Lowes, Rio Tinto, Stellantis, TJX



07:00 Tomra, 08:00 Barclays, 08:00 Puma



Efter börsstängning: Bath & Body Works, Ebay, Ingersoll-Rand



Stämmor

Rolling Optics (extra), 15:00 Stillfront (extra)



Investerarmöte

08.00 eDucation Albert investerarmöte Börsveckan Småbolag

08:30 Grängesberg Exploration investerarmöte Börsveckan Småbolagsdag

09:00 Catena Media telefonkonferens

09:00 FM Mattsson Mora telefonkonferens

09:00 Haypp Group telefonkonferens

09.00 Midway investerarmöte Börsveckan Småbolag

09:00 Storskogen telefonkonferens

09:00 Synsam telefonkonferens

09:30 BTS telefonkonferens

09:30 Fastator investerarmöte Börsveckan Småbolag

09:30 GHP telefonkonferens

10:00 Karnov Group telefonkonferens

10:00 OX2 telefonkonferens

10:00 SBB telefonkonferens

10:00 Sensys Gatso telefonkonferens

10:00 Speqta webcast

10:00 Vicore Pharma investerarmöte Börsveckan Småbolag

10:30 Irlab telefonkonferens

10:40 Nextcell Pharma investerarmöte RedeyeTheme

10:45 Projektengagemang investerarmöte Börsveckan Småbolag

11:00 Hexicon telefonkonferens

11:15 Sensys Gatso investerarmöte Börsveckan Småbolag

11:45 Adtraction investerarmöte Börsveckan Småbolag

12:15 Rugvista investerarmöte Börsveckan Småbolag

12:45 Media and Games Invest investerarmöte Börsveckan Småbolag

13:00 Truecaller telefonkonferens

14:00 Bico telefonkonferens

14:00 Bioinvent telefonkonferens

14:00 Ratos kapitalmarknadsdag

15:00 Gullberg & Jansson telefonkonferens

15:45 Jondetech investerarmöte Vator Tech Day Summit

19:00 Medclair Invest investerarmöte frågestund



Corporate Actions

Mangold sista dag för handel på First North före byte till Nasdaq Stockholm

Move About premiärdag som noterat bolag på First North



Börshandel

Tokyobörsen stängd



Övriga händelser

USA arkitektindex



MAKRO

Hongkong BNP kvartal reviderad

02:00 Nya Zeeland räntebesked

06:00 Singapore KPI

08:00 Tyskland konsumentförtroende

08:45 Frankrike företagens förtroende

09:00 Taiwan industriproduktion

09:00 Tjeckien PPI

09:00 Österrike KPI reviderad

10:00 Polen konsumentförtroende

10:00 Polen arbetslöshet

11:00 EMU KPI reviderad

13:00 Sverige vattenmagasin

13:00 USA ansökan om bolån

14:55 USA Redbook

22:00 Sydkorea PPI

22:30 USA API veckovis oljelager