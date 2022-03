Kalender onsdag 2 mars 

BÖRS

Rapporter

Ospecificerad tid: Integrum



08:00 Frisq



Utländska rapporter

Ospecificerad tid: Sydbank



10:00 Just Eat Takeaway, 13:30 Abercrombie



Efter börsstängning: Box



Corporate Actions

MBRS Group exklusive rätt N 1:6, 8 kronor per aktie

Pepins Group exklusive rätt omstämpling av A-aktie till stamaktie

Prolight Diagnostics exklusive rätt N 3:4, 69 öre per aktie



Övriga händelser

08:30 Avanza månadsrapport

08:30 Nordnet månadsrapport



MAKRO

00:01 Sydkorea industriproduktion

01:01 Storbritannien BRC butiksprisindex

01:30 Australien BNP kvartal

01:30 Sydkorea PMI industri

06:00 Indien PMI industri

07:00 Estland detaljhandelsförsäljning

08:00 Rumänien PPI

08:00 Storbritannien husprisindex från Nationwide

09:00 Ungern BNP kvartal reviderad

09:00 Österrike KPI

09:55 Tyskland arbetslöshet

11:00 EMU KPI preliminär

12:00 Irland arbetslöshet

12:00 Portugal industriproduktion

13:00 Sverige vattenmagasin

13:00 USA ansökan om bolån

14:15 USA sysselsättning enligt ADP

15:00 Federal Reserve tal av Evans

15:30 Federal Reserve tal av Bullard

16:00 Federal Reserve utskottsförhör med Powell

16:00 Kanada räntebesked

16:30 USA DOE veckovis oljelager

17:00 ECB tal av Lane

17:00 Ryssland arbetslöshet

17:00 Ryssland detaljhandelsförsäljning

20:00 Federal Reserve Beige Book

22:30 Federal Reserve tal av Logan

23:00 Australien PMI tjänstesektorn reviderad