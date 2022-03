Kalender måndag 28 mars 

BÖRS

Rapporter

06:00 Nord Insuretech



Stämmor

Synact Pharma (extra), 13:00 Bonäsudden



Handlas exklusive utdelning

Fortnox (utd 0,08 kr)



Utländska handlas exklusive utdelning

ABB (utd 0,82 CHF)



Corporate Actions

Absolicon exklusive rätt N 1:3, 115 kronor per aktie

Bawat premiärdag som noterat bolag på First North

Combinedx premiärdag som noterat bolag på First North

Nanologica sista dag för handel på Spotlight före byte till Nasdaq Stockholm



Övriga händelser

Textilwirtschaft veckoförsäljning



MAKRO

07:00 Finland konsumentförtroende

07:00 Finland företagens förtroende

08:00 Litauen detaljhandelsförsäljning

08:00 Norge detaljhandelsförsäljning

08:00 Norge kredittillväxt

08:00 Sverige handelsbalans

10:30 Hongkong handelsbalans

12:00 ECB tal av Rehn

12:00 Irland detaljhandelsförsäljning

12:00 Sverige AF veckostatistik

14:00 Mexiko handelsbalans

14:30 USA grossistlager preliminär

14:30 USA handelsbalans, endast varor

16:30 USA Dallas Fed index

23:00 Sydkorea konsumentförtroende